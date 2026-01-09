猫が顔の毛づくろいをしていると思って覗いてみると...？毛づくろいをしているわけではない？！想定外の行動が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万回表示を突破し、「かりかりしたげる！」「可愛ーい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：猫が『毛づくろいしている』と思ったら……ニヤけずにはいられない光景】

毛づくろいしていると思ったら...

Xアカウント「エキゾチックのまるみ」に投稿されたのは、猫の『まるみ』ちゃん。

まるみちゃんが顔のお手入れをしているのかと思い、飼い主さんは様子を見ていたそうです。

ところが、右手で顔を掻こうとはしているものの、よく見るとなんと顔の横の空中を掻いていたそう。何度か空中を掻いて不思議そうな表情を浮かべていたまるみちゃん。

どうやらまるみちゃんは手が短いのだとか。そのために顔を掻くのは難しいのかと思ったら、「これに関してはもう掻く気がないと思う」と飼い主さんは言います。さらに、まるみちゃんは時折舌をぺろぺろと出してリラックスした様子だったそう。少し面倒だったのでしょうか。もしくは顔を掻いてきちんと毛づくろいをするより、ゆっくりと好きなように時間を過ごすことが大切だったのかもしれませんね。愛らしい仕草にキュンとしました。細かいことは気にしないおおらかなまるみちゃんなのでした。

細かいことは気にしない

実は毛づくろいができていなかったまるみちゃんの様子を見た方たちから「全く届いてない」「可愛すぎるよ！」などの声が寄せられていました。

マイペースに毛づくろいを楽しむまるみちゃんが『可愛すぎる』とXユーザーの間で話題となりました。

Xアカウント「エキゾチックのまるみ」では、まるみちゃんの愛らしい姿がたくさん投稿されています。今日も物事に囚われず、自由に過ごしていることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「エキゾチックのまるみ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。