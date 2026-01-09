松田龍平が探偵兼発明家に！ ほっこりミステリー『探偵さん、リュック開いてますよ』今夜スタート
松田龍平が主演するドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の第1話が今夜放送。ほっこりミステリーが開幕する。
【写真】ドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』第1話より
本作は、テレビ朝日ドラマ初主演の松田龍平が企画から参加し、脚本・監督の沖田修一とのタッグで生まれたほっこりミステリー。小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田）が、次々と舞い込むヘンテコな依頼を奇想天外な方法でゆる〜く解決していく。
■第1話あらすじ
西ヶ谷温泉にある廃業した実家の温泉旅館「ゆらぎや」で、失踪した父の後を継いで探偵稼業を営みながら発明品の開発に勤しむ探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔は、町の人の依頼に応えながらゆるく平穏な日々を過ごしていた。
そんなある日、幼なじみの不動産屋さん・清水としのり（大倉孝二）が客を連れてやって来る。町にやってきた田舎暮らし系の動画配信者・南香澄（片山友希）に「ゆらぎや」の一室を貸してあげてほしいというのだ。しかし洋輔は即座に断り、仕方なく香澄は引き下がるが…。
どこかおかしな探偵・洋輔に興味を抱いた香澄は「探偵をつけてみた」動画を投稿したところプチバズり。さらに洋輔の周りには、異常に口が悪い商店の娘・酒井あおい（高橋ひかる）や、洋輔とつるむ友人・清水や室町圭（水澤紳吾）などおかしな町人ばかりが目に入り、ますます気になった香澄は洋輔を追って動画を投稿し続けることに。
そんな中、洋輔が松茸農家・山村康一（村松利史）の依頼で松茸泥棒の捜索の依頼を受けることになり…!?
金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』は、テレビ朝日系にて毎週金曜23時15分放送（一部地域を除く）。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記。
