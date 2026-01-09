タレントの萩本欽一（８４）が司会を務める日本テレビ系「欽ちゃん＆香取慎吾の第１０１回全日本仮装大賞」（後７時）が、１２日に１０１回目の放送を迎える。１９７９年１２月に始まり、昨年、節目の１００回を数えた長寿番組。このほど収録が行われ、本紙の単独取材に応じた欽ちゃんは「新しい仮装の物語のスタートです！」と高らかに宣言した。（加茂 伸太郎）

「欽ちゃんに会えてうれしいです」という参加者の言葉に胸が熱くなった。自身の顔を見るなり涙する常連の姿に目頭を熱くした。

昨年１００回の節目を迎え、新たな一歩を踏み出した「仮装大賞」。欽ちゃんは「（香取）慎吾のファンがたくさん来ていると思っていたの。僕も年を取ったからね。それがさ、『欽ちゃんに会いに来ました』って言われてビックリ。幸せどころじゃないよ。普段の何倍もうれしかったよ」とニッコリ。「知っているお母ちゃんたちに会うと、また来てくれたな〜って。今回は『会えてうれしい』って随分言われたもんだから、幸せな気持ちになって何度も聞き返しちゃったよ」と目尻を下げた。

参加者が仮装のアイデアを考え、ゼロから一つの作品を作り上げるのが魅力。１９７０年代から８０年代前半にかけて「視聴率１００％男」と呼ばれた萩本が、現在まで続ける唯一の冠番組でもある。

今回の応募総数は８８０組。地方予選を勝ち抜いた４歳から８４歳までの３５チーム（初出場１２チーム）が参加した。「ここからまた新しい仮装の物語が始まる、そう思っているよ。今日は（長時間の収録で）途中でへばってきちゃってさ（笑）。でも、参加者の作品を見る度に、新しい作品が俺を（新しい仮装の物語に）連れて行ってくれると思ったね。うれしかったな〜」

第６５回（０２年）からコンビを組む香取慎吾（４８）には「俺が視線を送ると、スッと前に出て進行してくれた。やんなきゃと思ったのか、慎吾、面白かったよ」と賛辞。「１００点満点を与えちゃうと、タレントはなあなあになって、すぐに良くなくなるから。２点マイナスして９８点ぐらい」。これも欽ちゃんなりのご愛嬌（あいきょう）だが、絶大な信頼を寄せる。

未来のことは誰にも分からない。自身も「いつまで続けられるかな」というが、全国から会いに来る人がいる限り、「仮装大賞」を続けるつもりだ。

◆欽ちゃん＆香取慎吾の全日本仮装大賞 第１回は１９７９年１２月３１日に新宿コマ劇場から生放送された。年に複数回放送されたが、２０１４年（第９１回）から年１回の放送に。０２年（第６５回）から香取慎吾とコンビを組み、番組名は０７年（第７７回）から現タイトルに固定。萩本は２１年（第９８回）に勇退を宣言したが、のちに撤回。２４年（第９９回）に３年ぶりに復活した。