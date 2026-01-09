¡ÈÈþ½÷¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡É¤ÈÏÃÂê¤ÎÃæÅç¤Ò¤È¤ß¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤Î¡ÈÏ¢Â³Æ¨ÁöÀ®¸ù¡É¤ËÄ©¤à
¡¡Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤Ç¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙàÈãÝºÂ¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡¢100¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ëÃæÅç¤Ò¤È¤ß¡Ê30¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÆ¨ÁöÃæ¡Á¥È¥ê¥×¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Á¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÈþ½÷¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÉÃæÅç¤Ò¤È¤ß¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖºÇ¶¯¥³¥é¥Ü¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×
¡¡Æ¨Áö·à¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤ªÂæ¾ì¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿B¥ê¡¼¥°¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡¢¤½¤·¤ÆÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÈÅìµþ¤Î£²¤Ä¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡£º£²ó¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡ÈÆ¨Áö¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀïÆ®¡×¡¢¡ÖÌ©¹ð¡×¤È¤¤¤¦¡È¥¯¥í¥Î¥¹Ì¾Êª¡É¤¬È¯Æ°¡££³¤Ä¤Î¶²ÉÝ¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤¬Æ¨Áö¼Ô¤¿¤Á¤òÏÇ¤ï¤»¤ë¡£Æ¨Áö¼Ô¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Î»Å³Ý¤±¤È¥¹¥ê¥ë¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë´°Á´¿·ºî¤Ë¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡4Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢½é»²Àï¤Ë¤·¤Æ¸«»ö¡ÈÆ¨ÁöÀ®¸ù¡É¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÃæÅç¤¬ºÆ¤Ó»²Àï¤·¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡È2²óÏ¢Â³¤ÎÆ¨ÁöÀ®¸ù¡É¤ËÄ©¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤Ï¤äÈÖÁÈ¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæÂî»Ö¡¢ÃÎÎÏ¤ÈÀïÎ¬¤¬Éð´ï¤Î°ËÂôÂó»Ê¡¢Âç¿Íµ¤YouTuber¡¦HIKAKIN¡¢¤½¤·¤Æ¸µ¼«±ÒÂâ·Ý¿Í¡¦¤ä¤¹»Ò¤âÁ°²ó¤ËÂ³¤¡¢»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¿·¤¿¤Ë12¿Í¤ÎÆ¨Áö¼Ô¤¬»²Àï¡£²»³Ú³¦¤«¤é¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¡Ê2026Ç¯¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÌö¤ò¤ß¤»¤ëKEY TO LIT¡¦Ãö¼íÁóÌï¡¢PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡ÊÆü¥×½÷»Ò¡Ë¡×È¯¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I¡¦KEIKO¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎCUTIE STREET¡¦ÁýÅÄºÌÇµ¤é¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤Þ¤¿´Ú¹ñ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÈÌî½Ã¥É¥ë¡É¤È¤·¤ÆK-POP³¦¤ò¸£°ú¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê±¿Æ°¿À·Ð¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë2PM¡¦¥Á¥ã¥ó¥½¥ó¤¬·ãÁö¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï¶Ê¼Ô¤¾¤í¤¤¡£ÆÈÎ©¸å¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢2²óÌÜ¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡¦ÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¡¢2024Ç¯¡ØM-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù½àÍ¥¾¡¤Î¼ÂÎÏÇÉÌ¡ºÍ»Õ¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¡¢¥³¥ó¥È¤È¥È¡¼¥¯¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë2024Ç¯¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù½àÍ¥¾¡¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¡¦À¾Â¼¿¿Æó¡õ¤¤ç¤ó¡¢¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¦ºØÆ£»Ê¤¬Â³Â³»²Àï¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î»×ÏÇ¤¬¥²¡¼¥à¤ËÇÈÍð¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¡ØÆ¨ÁöÃæÂç³¢ÆüSP¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ¨ÁöÀ®¸ù¤Þ¤Ç»Ä¤ê22ÉÃ¤Î¤È¤³¤í¤Ç³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿Ìð¿áÆà»Ò¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÄ©¤à¡£¤Þ¤¿¡¢SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô350Ëü¿Í°Ê¾å¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¤«¤é°µÅÝÅª»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÇÐÍ¥¡¦À±ÇµÌ´Æà¤â½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£
