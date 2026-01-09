4児の母・紺野あさ美、妊娠中の“夫婦の危機”明かす「家出しまして…」
プロ野球・日本ハムの杉浦稔大投手（33）の妻で、元モーニング娘。のメンバーでタレントの紺野あさ美（38）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。夫婦関係の危機を振り返った。
【写真】「リンクコーデ可愛かったです」夫・杉浦投手＆子どもたちと家族旅行ショットを披露した紺野あさ美
動画は「【100%本音】視聴者の鋭い質問に嘘なしで答えてみた【NGなし質問コーナー】」と題した内容で、視聴者からの質問に答えたもの。アイドル時代のいじめについてや、苦手な人とのかかわり方など、さまざまなテーマを語った。
その中で「夫婦の危機どうやって乗り越えた？」と質問が寄せられた。これに対し「これは3人目の妊娠中の件ですね」とさっそく回答。「クライシスありまして、私、大爆発しまして」と説明。「子どもを2人連れてお腹に1人っていう状態で家出しまして…」などと振り返った。
その後、「単純に夫が、夫の方が自分が100％悪かったと誠心誠意謝ってくれて。乗り越えたかな。ちゃんと謝ってくれて、もう1回夫婦として頑張っていこうねってなったという感じかな」と語った。
紺野と杉浦投手は2017年1月に結婚。同年9月に第1子となる女児、19年2月に第2子となる男児、21年8月に第3子となる男児、24年8月に第4子となる女児の誕生を報告している。
