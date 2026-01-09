『旅サラダ』松下奈緒・藤木直人・勝俣州和が初3人旅…ハワイビーチショット公開 最後は美しい夕景を眺め語らう
俳優・松下奈緒、藤木直人、タレント・勝俣州和が、10日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜 前8：00）で、ハワイ・ホノルルを旅する。
【写真】『旅サラダ』松下奈緒・藤木直人・勝俣州和のハワイ旅行の様子
『旅サラダ』2026年最初の放送は、新春ハワイスペシャルで幕を開ける。旅サラダファミリーの松下、藤木、勝俣が、初の3人旅。多忙のなかスケジュールがそろった2日間で、わずかな時間でもハワイを最大限に楽しむため、それぞれの「やりたいこと」をどんどんかなえていこう、と意気込む。旅の行程は、まさに3人の“好き”を凝縮したラインナップ。気心知れた仲だからこそ見せる素顔と、三者三様のこだわりが詰まった「弾丸ホノルル満喫ツアー」となる。
旅のはじまりはワイキキビーチ。美しい景色を前に「ホノルルの中心部は何度来てもワクワクする！」「僕たち3人で旅するのは初めて」と喜ぶ松下と藤木に、勝俣も「いつもスタジオにいる3人だから、たまには自分たちで旅に出ないとね！」と勝俣節全開でファミリーを盛り上げる。
ハワイ好きの3人が推薦する店をはじめ、ラグジュアリーホテルや、ホノルルのトレンドも調査。旅の締めくくりは、夕景が美しいマジックアイランドで語る。
3人で絶景を眺めながら、昨年から新たに番組MCに就任した藤木が「毎週会ってますけど、一緒に旅できたのはすごくよかった。ようやく旅サラダファミリーになれたというか…」とおどけると、松下・勝俣は「とっくになってるよ！」とツッコミ。松下は「一緒に旅すると、お互いのキャラクターがより分かる」「旅はどこに行くかより、誰と行くかですから」と番組MCとして、見事なしめくくり。勝俣の「より仲良くなるよね！これからも、時々みんなで行きましょうよ！」という明るい約束で、ホノルル旅は幕を閉じる。
