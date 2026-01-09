»°µÈºÌ²Ö¤¬¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ»¡¡±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡×¤ÇÀ¼¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ºî¶È¤Ï¿·Á¯¡×
CBC¡¿TBS·Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ»¡¡±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡×¡Ê11ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡¢ÆüÍË¸á¸å11»þÈ¾¡Ë¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿Çß¸¶Íµ°ìÏº¤éÀ¼Í¥¿Ø¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
½÷Í¥¤Î»°µÈºÌ²Ö¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎºÊÌò¡£É×¤¬Î¨¤¤¤ë²Ð¾Ã¤·ÁÈ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ºî¶È¤Ï¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ë¼«Ê¬¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤Æþ¤ì¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥ÂçÀôÍÎ¡Ê52¡Ë¤¬¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤¬ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¡ÖÍÛ±ê¡×¡Ê¤«¤²¤í¤¦¡Ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£