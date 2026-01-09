5分で愛の告白、10分でプロポーズ。フランス人夫から溺愛され、ステップファミリーになりました【書評】
ラブが溢れる溺愛系夫との生活を描いたコミックエッセイ『フランス夫の愛がエグい』（Ikei/オーバーラップ）。SNSで人気のエピソードに、書き下ろしエピソードが追加され書籍化された。
看護師として働く著者・Ikeiは炎天下でふらつく金髪ロン毛の男性を見かけ声をかけた。最初は怪しみつつも、数々の共通点に運命を感じる二人。後日再会すると、5分後には「愛している」、10分後にはプロポーズしてくるフランス人のダビド。異次元のスピードに驚きを隠せないものの、ダビドの覚悟と底知れぬ愛を信じ、子連れ同士で再婚を決断！ トントン拍子に再婚が決まった二人だが、結婚後も変わらぬ深すぎる愛情と、斜め上いく嫉妬に、日本人ならば少し胸焼けしそうになるが、読み進めるほどにダビドの魅力にはまってしまうはずだ。
大事なところが隠せていなくてもはき続けるパンツ。炭水化物 on 炭水化物は絶対ダメ！ クスッと笑ってしまうダビドの癖が強い習性やこだわり、文化や食の違いによる苦労や驚きがユニークに描かれる。一見ただの惚れっぽいロマンチストなダビドだが、自分の気持ちに素直に挑戦し続ける生き方は、周りの人を巻き込み笑顔にしていく。そのポジティブさや想いを口に出す姿に、行動することや口にすることの大切さを教えられる。
血の繋がりもなければ、国籍も文化も違うステップファミリーである著者とダビド家族。喧嘩をしたり不安になったりすることがあっても、深い愛情と信じ合える関係を築いていく彼らの日常にじんわりと心が温まっていく。
人生の可能性は無限であり、人生は最高なのだ。常にパワフルで愛に溢れるダビド。だが、その背景にある苦労も垣間見える。ダビドだからこその愛ある言動の数々に、幸せと笑顔をもらえる一冊だ。
文＝ネゴト / Ato Hiromi