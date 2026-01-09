はち切れそう…“ピチッ”とワンピ姿のナッティ、抜群プロポーションに視線集中「気絶する」【PHOTO】

KISS OF LIFEのナッティが、抜群のスタイルを披露した。

ナッティは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】ナッティ、はち切れそうな“貫禄ボディ”

公開された写真には、ホルターネックのワンピース姿のナッティが収められている。ボディラインが際立つタイトなワンピースからは、アイドルらしからぬ圧巻のスタイルがあらわになり、視線を奪う。また別の写真では、ワンショルダーのトップスを着用し、鏡越しに魅惑的な表情を見せ、ファンを虜にした。

この投稿を見たファンからは、「完璧すぎる」「美しい」「誘惑しないで…」「気絶する」といったコメントが寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、昨年11月5日に日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』をリリースし、日本デビューを果たした。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。