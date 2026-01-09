柏木由紀子、グレー×ブラウンの″気品あふれる″大人コーデを披露「スタイル良くて格好良い」「オシャレ」
俳優の柏木由紀子（78）が6日、自身のブログを更新。グレーとブラウンを合わせた"気品あふれる"大人のコーディネートを披露した。
【写真】「スタイル良くて格好良い」グレー×ブラウンの気品あふれる大人コーデを披露した柏木由紀子
柏木は「レアとおいもを楽しんだ日はグレーコーデでした」と愛犬・レアくんとの写真を投稿。今回の着こなしについて「グレーのニットをグレーのデニムと合わせダークブラウンを小物とコートに合わせてみました」とポイントを紹介。
また、「今年はダークネスブラウンを使うコーディネートを街でもよくみかけますね」とつづり、「もともとブラウンは好きな色でしたがショコラ色を取り入れてみて改めて使いやすい良い色だなと思っています」と明かした。
コメント欄には「とても素敵でお似合い」「スタイル良くて格好良い」「オシャレ」「癒やされます」「こんなふうに合わせたらイイんですネ」などの声が多数寄せられている。
