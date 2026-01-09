次世代軽商用バンの形を示す「軽ハイエース」

ダイハツは2025年10月に開幕した「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」において「KAYOIBAKO-Kコンセプト（カヨイバコ・ケー・コンセプト、以下カヨイバコK）」を世界初公開しました。



「KAYOIBAKO」というもの自体は2023年のJMSで披露された商用バンのコンセプトカーでしたが、ダイハツが今回披露したモデルはどのような特徴があるのでしょうか。

2023年のJMSで披露されたKAYOIBAKOは、トヨタが出展したコンセプトカーでした。

【画像】超カッコいい！ これが「軽ハイエース」な「カヨイバコK」です！ 画像で見る（30枚以上）

当時、「“好きなときに・好きな場所で・好きなことができる”モビリティの未来を実現するコンセプトモデル」と説明されています。

箱型ボディのBEV（バッテリー電気自動車）商用車の未来の形を示すもので、移動販売車や車椅子移動車、物流のラストワンマイルを支える配送仕様などのほか、個人ユーザーが仕事とプライベートを楽しむカスタム仕様なども想定。

現在の「ハイエース」が担うポジションを、時代に即した新たなBEVの形として示し、大きな注目を浴びました。

そしてこのカヨイバコは、JMS2025において複数のモデルとして新たに出展され、一部は「ハイエースコンセプト」を名乗るなど、現実味を増した形で再度登場。ロングセラー商用バン「ハイエース」の次世代モデルとして再び脚光を浴びることになったのです。

いっぽう、ダイハツのカヨイバコKは、ダイハツが得意とする軽自動車のパッケージングを採用している点が注目されます。軽商用車で培ったノウハウを活かし、人々の暮らしに寄り添ったラストワンマイル領域に最適化されています。

基本的なデザインはハイエースコンセプトと共通していますが、最大の特徴は、AIを搭載した点です。

ラストワンマイルの配送の領域を超え、カーシェアで車両を手配すると、自宅までAIが自走で届けてくれたり、レジャー時には目的地まで先回りして待機するなど、幅広い使用シーンを想定しています。

ボディは全長3395mm×全幅1475mm×全高1885mmという軽規格サイズながら、運転席側はヒンジドアとスライドドア、助手席側は大型のスライドドア1枚という左右非対称構造を採用。

左側通行に特化し、配送時などで助手席側から荷室へのアクセスが容易になっています。

室内は運転席のみのワンシーター仕様となっており、インパネのデザインはハイエースコンセプトと共通のスタイルです。

ただし、シートについてはレジャー用途も想定して最大4人まで座れるバージョンも検討されているとされ、フロア設計の自由度が高いBEVならではのフラットなフロアは、例えば車中泊やバイクや自転車などのトランポとしての活用も期待できます。

実際のところ、ダイハツからカヨイバコKの市販化に関するアナウンスはなく、系商用BEVとしては「eアトレー」が登場するとされ、またAI走行へは技術的な問題もあることから、直接的な後継モデルがすぐに登場することはなさそうです。

ただし、当初カヨイバコとして登場したものが、トヨタではハイエースを名乗り、ダイハツからも「軽ハイエース」とも呼べそうな軽自動車バージョンが登場したことで、次世代商用BEVバンの方向性を示すマイルストーンとして注目が集まるでしょう。