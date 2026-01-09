Ç¯´Ö600ÇÕ´°¿©¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤¬ÃÇ¸À¡ª¡¡Àä¤ÃÂÐ¤Ë¥Ð¥º¤ë¥é¡¼¥á¥ó3Áª
ÅÔÆâ¤Ç¿Íµ¤¤Î¤Á¤ã¤ó·Ï¡¢¡Ö¿·¶¶¥Ë¥å¡¼¤È¤â¤Á¤ó¡¡¿ÀÊÝÄ®Å¹¡×¡£Ãæ²Ú¤½¤Ð¤Ï¥é¥¤¥¹1ÇÕÌµÎÁ¤Ç750±ß¡ª
2026Ç¯¤ËÁ´¹ñÅª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡©¡¡Ç¯´Ö600ÇÕ¤òÄ¶¤¨¤ë¼Â¿©¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ø¥é¡¼¥á¥ó°ìÇÕ¤¤¤¯¤é¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¡Ù¡Ê¥Ï¥ä¥«¥ï¿·½ñ¡ËÃø¼Ô¤Î°æ¼êÂâÄ¹¤¬ÂçÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Á¤Ê¤··Ï¡¢È¾Âù¤ê·Ï¤Î¿Íµ¤Å¹¡Ú¥é¡¼¥á¥ó¤Ï26Ç¯¤òÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡Û
2026Ç¯¤Î¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡¢¤Þ¤ºÆÉ¼Ô¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò¹½À®¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£
¾®Çþ¤äÆÚÆù¡¢¥¹¡¼¥×ÍÑ¤Î¿©ºà¤Ê¤É¸¶ºàÎÁÈñ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¡£ÂçÎÌ¤Ë¥¹¡¼¥×¤ò¿æ¤¯¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸÷Ç®Èñ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤â»à³èÌäÂê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¥é¡¼¥á¥ó1ÇÕ1000±ßÄ¶¤¨¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µÒ¤Î´¶³Ð¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÄ¹Ç¯àÆü¾ï¿©á¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Â¿¾¯¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ÏµöÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Æü¾ï¿©¤¬à¤´¤Á¤½¤¦²Á³Êá¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏËÜÇ½Åª¤Ëµñ¤Þ¤ì¤ë¡£Å¹Â¦¤¬¤É¤ì¤À¤±¸¶²Á¾å¾º¤òÁÊ¤¨¤Æ¤â¡¢µÒ¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÇ§¼±¤Î¥º¥ì¤³¤½¤¬¡¢º£¤Î¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ëºÇÂç¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤À¡£
¤³¤Î¤Ò¤º¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢25Ç¯¤Î¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦¤ÏÉ¬»à¤Ë¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤â¤¬¤¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢26Ç¯¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢²Á³Ê¹âÆ¤Ø¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê²óÅú¤È¤·¤ÆµÞÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö½Á¤Ê¤··Ï¡×¤À¡£Ìý¤½¤Ð¡¢¤Þ¤¼¤½¤Ð¤Ï¡¢¥¹¡¼¥×¤ò¿æ¤«¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤àÊ¬¡¢¸¶ºàÎÁÈñ¤È¸÷Ç®Èñ¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤¡£ÌÍÎÌ¤òÂ¿¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇµÒ¤ÏËþÊ¢´¶¤òÆÀ¤é¤ì¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¹ë²Ú¤Ë¤·¤Æ±Ç¤¨¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£Íý¶þ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¡¢¡ÖÅìµþÌýÁÈÁíËÜÅ¹¡×¡Ö¸µÁÄÌýÆ²¡×¤Ê¤É¤¬¡¢¥é¡¼¥á¥ó1ÇÕ1000±ßÄ¶¤¨¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¼óÅÔ·÷¤ÇÌö¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½Á¤Ê¤··Ï¡×¤Ï¤â¤Ï¤äàÊÑ²½µåá¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£°ÂÄê¤·¤ÆÌÙ¤«¤ë¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÇÈ¤ÏÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë¤â°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
½Á¤Ê¤··Ï¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Î¡ÖÌý¤½¤Ð Îë¤ÎÌÚ¡×¤Î¿É¤Þ¤¼¤½¤Ð900±ß¡£ÌÍ¤äÆù¤ÎÁýÎÌ¤Ê¤É¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¼«Í³¼«ºß¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¸Ä¿ÍÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó°ìËÜ¾¡Éé¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢¡Ú¸¶²Á¤ò¤«¤±¤¿¥é¡¼¥á¥ó¡ÜÍø±×¤ò»Ù¤¨¤ë½Á¤Ê¤·¡Û¤È¤¤¤¦2Ëç´ÇÈÄÂÎÀ©¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£
½Á¤Ê¤·¤ÇÍø±×¤ò¼è¤ëÊ¬¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Î¸¶²ÁÎ¨¤¬Â¿¾¯¹â¤¯¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡ÖÅ¹Á´ÂÎ¤ÎÍøÉý¤Ç¹Í¤¨¤ë¡×¤ä¤êÊý¤À¡£¤³¤ì¤ÏÌ£¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹çÍý²½¤ò¶Ë¤á¤¿À¸Â¸ÀïÎ¬¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¹çÍý²½¤ÎÎ®¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¿¿µÕ¤È¤â¸À¤¨¤ëÆ°¤¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¡×¤À¡£25Ç¯¡¢Æ°Êª·Ï¥¹¡¼¥×¤Ëµû²ð¤Î¥À¥·¤ò½Å¤Í¤¿¡ÖÈ¾Âù¤ê·Ï¡×¤¬°ìÀÆ¤ËÉü¸¢¡£¡Ö¤é¡¼¤á¤ó3000¡×¡ÖÁÏºîÌÍ¡¡¤Ò¤È¤¹¤¸¡×¡ÖÌÍ¤äÀ²¿´¡×¡Ö¤¢¤¤¤À¤ä2¡×¡£¤¤¤º¤ì¤âÇÉ¼ê¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥À¥·¤Î¸ü¤ß¡¢¹á¤ê¡¢Í¾±¤¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡£
È¾Âù¤ê·Ï¡¢¡Ö¤é¡¼¤á¤ó3000¡×¤Î¾ßÌý¤é¡¼¤á¤ó1000±ß¡£ºòÇ¯¡¢Åìµþ¡¦¶ð¹þ¤Ë³«Å¹¤·¡¢¼óÅÔ·÷¤ËÈ¾Âù¤ê¥Õ¥¡¥ó¤òÁý²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë
90¡Á00Ç¯Âå¤ÎÅìµþ¥é¡¼¥á¥ó¤ò¸»Î®¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ»½Ñ¤Ï´°Á´¤Ë¸½Âå²½¤µ¤ì¤¿¡£²û¤«¤·¤¤¤Î¤Ë¿·¤·¤¤¡£¤³¤ÎÆó½Å¹½Â¤¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤È¥Ù¥Æ¥é¥óÁØ¤ÎÎ¾Êý¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
ÇÉ¼ê¤µ¤è¤ê´°À®ÅÙ¤òÄÉµá¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÅ¹¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤Å¤¯¥é¡¼¥á¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÀÅ¤«¤Ê¿Ê²½¤Ï¡¢º£Ç¯¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢26Ç¯¤â°ú¤Â³¤¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¤Á¤ã¤ó·Ï¡×¤À¡£ÀÖ¤¤¥Æ¥ó¥È¡¢¾¯¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¡¢ÆÚÀ¶Åò¡Ê¥Á¥ó¥¿¥ó¡Ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ñ¥¦¥Þ¥¹¡¼¥×¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÌÍ¡¢ÀÚ¤ê¤¿¤Æ¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢ÇòÈÓÁ°Äó¤ÎÌ£Àß·×¡£¾¼ÏÂ¤Îµ²±¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤ÏÎáÏÂ¤Î°ßÂÞ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Á¤ã¤ó·Ï¡×¤ÎËÜÅö¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Î¡¼¥ê¡¼¥º¥ó¡¢ÀâÌÀÉÔÍ×¤Ç¤¦¤Þ¤¤¡×¤³¤È¤À¡£¾ðÊó²áÂ¿¤Î»þÂå¤Ë¡¢¹Í¤¨¤º¤Ë¿©¤¨¤Æ³Î¼Â¤ËËþÂ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î»×¹ÍÄä»ß·¿¤Î²÷³Ú¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤¡£
¤Ê¤¼¤«¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¤¡£ÎáÏÂ¤Îº£¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Á¤ã¤ó·Ï¡×¤ò¿©¤Ù¤ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤Ï¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ê¤é¤¤Ã¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Î©¤Á¿©¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÅ¹¹½¤¨¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¿·¶¶¥Ë¥å¡¼¤È¤â¤Á¤ó¡¡¿ÀÊÝÄ®Å¹¡×
²¿¤è¤ê¡Ö¤Á¤ã¤ó·Ï¡×¤Ï¡¢Å¹Â¦¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èæ³ÓÅª¥·¥ó¥×¥ë¤ÇºÆ¸½À¤¬¹â¤¯¡¢½éË¬Ìä¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤ÀÊ¢¤ò¤¹¤«¤»¤Æ¹Ô¤¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¿©¤¨¤ÐËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¶¯À©ÎÏ¤Î¤Ê¤¤ËþÂ´¶¤³¤½¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó·Ï¡×¤¬Éý¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤À¡£26Ç¯¡¢Á´¹ñ¤Î»ê¤ë½ê¤Ç¡Ö¤Á¤ã¤ó·Ï¡×¤ÎÀÖ¥Æ¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Á¤ã¤ó·Ï¡×¤Ï¥Ö¡¼¥à¤òÄ¶¤¨¤Æà³¹¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éá¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»É·ã¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖËãíåÅò¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¡Ë¡×¤À¡£ÌôÁ·¤Î·ò¹¯¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¡£¥Á¥§¡¼¥ó³Æ¼Ò¤¬¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤·¡¢»Ô¾ì¤Ï°ìµ¤¤Ë²¹¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÃæËÜ¡×¡Öµ´¶âËÀ¡×¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ½÷ÀÃæ¿´¤Ë¥¦¥±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÃíÌÜÅÀ¤Ç¡¢¶È³¦¤ËàÎáÏÂ¤Î¿É¤ß¥Ö¡¼¥àá¤òµ¯¤³¤»¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯¡¢¿É¤µ¤ò¤É¤¦°·¤¦¤«¤ÏÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÂç¤¤Ê¹½Â¤ÊÑ²½¤¬¸Ä¿ÍÅ¹M¡õA¤Î²ÃÂ®¤À¡£µÈÌî²ÈHD¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥ÄHD¡¢¾¾²°¥Õ¡¼¥ºHD¡¢³¡ÎÏ²°¤Ê¤É¤¬¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤òÇã¼ý¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ë¡£
ºÇ¶á¤Î¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤Ë¤è¤ë¡¢¡ÖÏ»ÎÒ¼Ë¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾¾ÉÙ»Î¿©ÉÊ¤ÎÇã¼ý¤À¡£¤Ä¤±ÌÍ¤È¤¤¤¦ÀìÌç¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖÏ»ÎÒ¼Ë¡×¤Ï¥¼¥í¤«¤é¤ÏÀ¸¤ß½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê»ñ»º¤À¤Ã¤¿¡£
¿¦¿Íµ»½Ñ¤È·Ð±Ä¥¹¥¥ë¤ÎÐªÎ¥¡¢»ö¶È¾µ·ÑÌäÂê¡¢¿ÍºàÉÔÂ¡£3¡Á5Å¹ÊÞµ¬ÌÏ¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Û¤É¡¢¸Ä¿Í¤ÇÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Î¸Â³¦¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£26Ç¯¡¢¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦¤Ï³Î¼Â¤ËÁÈ¿¥²½¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£»Ô¾ì¤ÏÆó¶Ë²½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ì¾Å¹´Æ½¤¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿µ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿à¥Î¡¼¥Í¡¼¥à¾¦ÉÊá¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¡×¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ï¡¢Ç¯¡¹´°À®ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢¤â¤Ï¤äà°Â¤«¤í¤¦á¤ÎÎÎ°è¤ò´°Á´¤ËÃ¦¤·¤¿¡£³Æ¼Ò¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¤Î¸ü¤ß¡¢ÌÍ¤Î¿©´¶¡¢¹á¤ê¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Ï³Î¼Â¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡£
Å¹Ì¾¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë°ìÇÕ¤¬Áý¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀå¤Ï³Î¼Â¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¡£
º£¤Î¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦¤Ï¡¢ºÇ¤â¥·¥Ó¥¢¤«¤Ä¡¢ÌÌÇò¤¤¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯¤â¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿°æ¼êÂâÄ¹