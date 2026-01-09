●きょう9日(金)は寒の内らしい寒さ続くが 空模様は穏やか

●3連休は荒天警戒…土～日曜で警報級の暴風のおそれ

●日～月曜で強烈寒波 積雪・凍結エリア拡大のおそれも

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



前日に北風に乗って一気に流れ込んだ冷たい空気の影響で、今朝は各地で冷え込みが強まり、多くの所で気温が氷点下の朝を迎えました。朝は車に霜が降りている可能性なども考えて、時間にゆとりのある行動を心掛けていきましょう。





きょう9日(金)は、空模様は高気圧に覆われて穏やかな空模様ですが、朝が冷え込んでいることもあり、昼間も寒の内らしい寒さが続きそうです。





しかし、あす10日(土)からの3連休は一転、荒れ模様となります。土曜日は、日本海に進む急速に発達する低気圧の影響で、県内は風が激しさを増していき、また、午後は前線通過により一時雨が降る所も。





土曜日から日曜日にかけて日本海沿岸海域では警報級の暴風となるおそれがあり、低気圧が東に去ると、今度は一気に冬型の気圧配置が強まり、強烈寒波襲来…日曜日は激しい風を伴いながら、断続的に雪雲が流れ込む状況となってきそうです。





日曜日の午後から月曜日の朝が、強烈寒波のピークで、山間部ほど一気に積雪が増えたり、山口市内のほか、瀬戸内沿岸にも時々雪雲が流れ込んで、雪化粧、路面凍結のエリアが広がってくる可能性があります。



お正月にやってきた寒波の時より、この3連休の方が、激しい風や雪、路面凍結などでの交通への影響の拡大等も心配されます。3連休の行動の予定をいろいろ柔軟に対応できるように準備を進め、安全第一で3連休をお過ごし頂きたいと思います。





きょう9日(金)の県内は、日中にかけて青空がしっかり広がる所が多く、空気も乾燥して洗濯日和です。





ただ、朝が冷えていることもあり、日中の気温は10度に届くかどうか微妙なところが多い見込みで、寒の内らしい寒さが続くでしょう。





土曜日～日曜日は日本海側ほど激しい風が吹き荒れ、土曜日は午後に一時雨。この雨のあとから強烈寒波もやってきます。日曜日の日中から月曜日の朝を中心に、積雪、路面凍結のエリアが山間部だけでなく市街地へも広がっていき、交通への影響拡大も心配です。

3連休の行動の計画は安全第一で。柔軟なスケジュール変更なども対応できるような準備を行っておきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）