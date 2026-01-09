山林火災は延焼続き住宅の200メートル手前まで…鎮圧のメド立たず避難指示も　朝から自衛隊ヘリが消火活動へ　山梨・上野原市

山梨県の山林火災は延焼が続いていて、県は自衛隊に災害派遣を要請、9日朝に消火活動が再開されます。

8日午後7時ごろに撮影された映像では、山の中腹から広い範囲で炎と煙が上がっているのがわかります。

8日午前10時45分ごろ、山梨・上野原市と大月市にまたがる扇山で「煙が見える」と通報がありました。

扇山は標高1100メートル余りで、火災が起きているのは上野原市側です。

近隣住民：

寒いなと感じるほど風が吹いていた。（8日午前）10時5分ごろは、たき火みたいな煙が上がったくらい。それから段々と「もうあんなに煙が上がってるわ」って。

これまでに400平方メートルが焼失し、鎮圧のめどは立っておらず、警察によりますと、火の手は住宅の敷地まで約200メートルに迫っているということです。

市は76世帯、143人に避難指示を出していて、けが人は確認されていません。

県は自衛隊に災害派遣を要請し、9日朝からは自衛隊のヘリも加わって消火活動が行われます。

上野原市では元日から空気が乾燥しているなどとして、「林野火災注意報」が出されていました。