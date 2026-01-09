広瀬すず、今年は「いっぱい食べて飲んで寝て笑って」幸せなお正月
女優の広瀬すず（27歳）が、1月8日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。今年のお正月を振り返った。
7日に都内で行われた富士フイルム「instax mini Evo Cinema」新製品発表会に登壇した横浜流星と広瀬すずが、番組のインタビューに対応。「年末年始はゆっくりできましたか？」との質問に、広瀬は「友だちと過ごして、結構いっぱい食べて飲んで寝て笑って、みたいな」正月だったと語る。
具体的には「みんなで食べたいものを各々持って来て、料理してもらったり、みんなで作ったり」「今回は海鮮をいっぱい持ってきてくれた友人がいたので、生で食べたり、ちょっとバター焼きにしたり、磯辺揚げにしたりとか。“料理長”が1人いたので…すごい料理上手な友だちがいて。そこに参戦するとただ足を引っ張るだけになるので、いったんお任せして。料理を並べたり、洗い物をいっぱいした。“バイトリーダー”として頑張りました（笑）」と笑った。
そんな広瀬に、横浜は「本当に幸せなお正月を過ごしたのかな」と感想をコメント。広瀬も「そうですね」とうなずいた。
