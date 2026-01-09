ダウ平均は反発 ＩＴ・ハイテク株は軟調も他のセクターへの見直し買いは継続＝米国株概況
NY株式8日（NY時間16:20）（日本時間06:20）
ダウ平均 49266.11（+270.03 +0.55%）
S＆P500 6921.45（+0.52 +0.01%）
ナスダック 23480.02（-104.26 -0.44%）
CME日経平均先物 51655（大証終比：+465 +0.90%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反発。取引開始直後は前日の流れを引き継いで続落して始まったものの、すぐにプラスに転じている。ＩＴ・ハイテク株は売られ、ナスダックはマイナス圏で推移しているものの、その他のセクターへの見直し買いが続いており、ダウ平均を支えている。本日は生活必需品、エネルギー、一般消費財が上昇。
防衛株が反発。トランプ大統領が２０２７年に国防予算を従来の１兆ドルから１．５兆ドル規模への引き上げを要請すると発言したことを材料視。
市場はこれまで地政学的リスクを概ね織り込んできたが、新年に入っての緊張の高まりは株式市場の耐性を試す可能性がある。
そのような中で一部からは、「地政学的なニュースは短期的には相場を動かすが、やがて織り込まれ、企業業績やバリュエーションといった価格形成の主要因に市場の関心は戻る」との指摘も出ている。結果として押し目買いの心理が再び強まり、ポートフォリオを組み替えるための、限定的ではあるが、好機が生まれるという。
また、「分散投資を行い、機動的に対応できる体制を整えておくことが、ポートフォリオを守り、同時に機会を生かす上で最良の保険だ」とも付け加えている。バリュエーションの正常化や年内に予想されるＦＲＢの利下げを背景に、株式市場のファンダメンタルズは概ね良好だとの見方を示している。
他のセクターへのローテーションについて米大手証券のストラテジストは、中間所得層の消費拡大に連動する銘柄に注目しているという。医療サービス、素材、生活必需品に加え、とりわけ必需品ではないが、あればうれしい商品・サービスを提供する消費裁量企業に強気姿勢を示している。「中間所得層の実質所得成長が加速し、売上成長の改善につながる」と指摘。年初はバリュー株が優位との見方を示していた。
コストコ＜COST＞が上昇。前日引け後に１２月の既存店売上高を公表し、７．０％増と予想の５．７％を上回った。
金融のジェフリーズ＜JEF＞が決算を受け下落。好調な内容ではあったものの、自動車部品のファースト・ブランズの経営破綻に関連して３０００万ドルの税引き前損失を計上したことが響いた。
アルコール飲料を手掛けるコンステレーション・ブランズ＜STZ＞が決算を受け上昇。ビール部門は依然軟調なものの、トレンドは改善の方向を示している。
バイオ医薬品のイミュー二ヤリング＜IMRX＞が大幅安。臨床試験は良好なものの、投資家は、他の開発中のすい臓がんの１次治療候補と比較した可能性。
専門人材派遣のリソーシズ・コネクション＜RGP＞が決算を受け大幅安。ＥＢＩＴＤＡは予想を上回ったものの、売上高が予想を下回った。前向きな勢いを欠いた状態。
ブルーム・エナジー＜BE＞が大幅高。アメリカン・エレクトリック・パワー（ＡＥＰ）＜AEP＞がワイオミング州の発電施設向けに同社の燃料電池を２６億５０００万ドル分購入すると発表。
アパレルのギャップ＜GAP＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の２６ドルから４１ドルに引き上げた。
農業機械のディア＜DE＞が上昇。中古機械の在庫減少を背景に低迷してきた農業景気の回復期待が高まっている。
ダウ平均 49266.11（+270.03 +0.55%）
S＆P500 6921.45（+0.52 +0.01%）
ナスダック 23480.02（-104.26 -0.44%）
CME日経平均先物 51655（大証終比：+465 +0.90%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反発。取引開始直後は前日の流れを引き継いで続落して始まったものの、すぐにプラスに転じている。ＩＴ・ハイテク株は売られ、ナスダックはマイナス圏で推移しているものの、その他のセクターへの見直し買いが続いており、ダウ平均を支えている。本日は生活必需品、エネルギー、一般消費財が上昇。
防衛株が反発。トランプ大統領が２０２７年に国防予算を従来の１兆ドルから１．５兆ドル規模への引き上げを要請すると発言したことを材料視。
市場はこれまで地政学的リスクを概ね織り込んできたが、新年に入っての緊張の高まりは株式市場の耐性を試す可能性がある。
そのような中で一部からは、「地政学的なニュースは短期的には相場を動かすが、やがて織り込まれ、企業業績やバリュエーションといった価格形成の主要因に市場の関心は戻る」との指摘も出ている。結果として押し目買いの心理が再び強まり、ポートフォリオを組み替えるための、限定的ではあるが、好機が生まれるという。
また、「分散投資を行い、機動的に対応できる体制を整えておくことが、ポートフォリオを守り、同時に機会を生かす上で最良の保険だ」とも付け加えている。バリュエーションの正常化や年内に予想されるＦＲＢの利下げを背景に、株式市場のファンダメンタルズは概ね良好だとの見方を示している。
他のセクターへのローテーションについて米大手証券のストラテジストは、中間所得層の消費拡大に連動する銘柄に注目しているという。医療サービス、素材、生活必需品に加え、とりわけ必需品ではないが、あればうれしい商品・サービスを提供する消費裁量企業に強気姿勢を示している。「中間所得層の実質所得成長が加速し、売上成長の改善につながる」と指摘。年初はバリュー株が優位との見方を示していた。
コストコ＜COST＞が上昇。前日引け後に１２月の既存店売上高を公表し、７．０％増と予想の５．７％を上回った。
金融のジェフリーズ＜JEF＞が決算を受け下落。好調な内容ではあったものの、自動車部品のファースト・ブランズの経営破綻に関連して３０００万ドルの税引き前損失を計上したことが響いた。
アルコール飲料を手掛けるコンステレーション・ブランズ＜STZ＞が決算を受け上昇。ビール部門は依然軟調なものの、トレンドは改善の方向を示している。
バイオ医薬品のイミュー二ヤリング＜IMRX＞が大幅安。臨床試験は良好なものの、投資家は、他の開発中のすい臓がんの１次治療候補と比較した可能性。
専門人材派遣のリソーシズ・コネクション＜RGP＞が決算を受け大幅安。ＥＢＩＴＤＡは予想を上回ったものの、売上高が予想を下回った。前向きな勢いを欠いた状態。
ブルーム・エナジー＜BE＞が大幅高。アメリカン・エレクトリック・パワー（ＡＥＰ）＜AEP＞がワイオミング州の発電施設向けに同社の燃料電池を２６億５０００万ドル分購入すると発表。
アパレルのギャップ＜GAP＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の２６ドルから４１ドルに引き上げた。
農業機械のディア＜DE＞が上昇。中古機械の在庫減少を背景に低迷してきた農業景気の回復期待が高まっている。