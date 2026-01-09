米１０年債利回り上昇 明日のイベント待ち＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 明日のイベント待ち＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24）

米2年債 3.490（+0.021）

米10年債 4.181（+0.034）

米30年債 4.854（+0.022）

期待インフレ率 2.274（+0.006）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。明日の１２月の米雇用統計や、トランプ関税について米連邦最高裁が無効判断を下す可能性を見据えている。



利回りは、米経済指標の堅調さや原油価格の急上昇に支えられ上昇。



２－１０年債の利回り格差は+６９（前営業日：+６８）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

