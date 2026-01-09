きょうは冬型の気圧配置が緩み、日本海側の雪の範囲もいったん狭くなっていく見通しです。日中は強い北風もおさまるものの、この時季らしい寒さとなりそうです。あすからの3連休は荒れた天気となり、日本海側を中心に日曜日から月曜日にかけて大雪のおそれがあります。

北陸や北日本の日本海側では、朝のうちは雪が降りやすいですが、日中は雪の範囲が狭くなっていきます。ただ、けさは冷え込みが強まっているため、路面の凍結に注意が必要です。札幌など北海道や東日本の山沿いでは大雪となっている所もあります。なだれにもお気をつけください。夜になると、北日本では再び雪や雨の範囲が広がって、雷を伴う所もあるでしょう。

関東から西は広い範囲で冬晴れとなり、空気の乾燥が続きそうです。

日中の気温は関東から西で10℃くらいと、この時季らしい寒さになりそうです。朝までは冷たい北風も強いので、寒さ対策をしてお出かけください。札幌はマイナス2℃など、厳しい寒さが続くでしょう。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :-2℃ 釧路 :-1℃

青森 :0℃ 盛岡 :1℃

仙台 :5℃ 新潟 :5℃

長野 :3℃ 金沢 :6℃

名古屋:9℃ 東京 :10℃

大阪 :9℃ 岡山 :10℃

広島 :10℃ 松江 :9℃

高知 :11℃ 福岡 :11℃

鹿児島:13℃ 那覇 :19℃

あすは日本海側で再び雨や雪の範囲が広がっていく見込みです。南寄りの風が強まって、気温は高めとなるでしょう。

ただ、日曜日から月曜日にかけては冬型の気圧配置が強まって、日本海側を中心に大雪や猛ふぶきのおそれがあります。また、ふだんは雪が少ない西日本の太平洋側や東海周辺にも雪雲が流れ込みそうです。交通機関への影響にもお気をつけください。北風も強まって、寒さも厳しくなりそうです。