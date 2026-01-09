7人組ガールズグループ・HANAが、9日発表の『第58回 オリコン年間ランキング 2025 アーティスト別セールス部門 新人ランキング』で1位に輝きました。

音楽ソフト（シングル、アルバム、デジタルシングル、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・Blu-ray Disc）の総売り上げ金額が最も高かった新人アーティストを発表する同ランキング。今回、1位に輝いたHANAは、期間内売上23.6億円を記録しました。国内女性グループによる1位獲得は2016年度の欅坂46以来9年ぶりで、期間内売上20億円超えは国内新人女性アーティストでは2006年度の絢香さん以来、19年ぶりとなりました。

メンバーのKOHARUさんは「1位をいただいたからには“これからも新人”、“ずっと新人”、“一生、新人”という気持ちで、いつも新鮮な気持ちで頑張っていきたいと思います」とコメント。さらに、2025年の印象的な出来事についてMAHINAさんは「ファンの方と初めて近い距離で私たちだけのライブができたのが、すごくうれしかったです。ファンの人の歌声も聴くことができて本当に感動的なライブだったかなと思います」と明かしました。最後にファンの方に向けてJISOO（ジス）さんが「こんなにも素敵な賞を頂いたのは本当に皆さんのおかげなので、これからもっともっと頑張ります。ありがとうございます」と感謝を伝えました。

HANAは、オーディション『No No Girls』から誕生した、ラッパーでシンガーのちゃんみなさんがプロデュースするCHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAの7人からなるガールズグループです。

オリコン調べ