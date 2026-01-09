興行収入63.6億を突破した大ヒット実写映画で、原作は累計1000万部超えベストセラー漫画！映画『はたらく細胞』を、1月30日（金）よる9時〜11時14分 日本テレビ系「金曜ロードショー」にて放送（※地上波初放送・本編ノーカット）。

映画『はたらく細胞』は、細胞を擬人化して描き、その斬新かつユニークな設定が大きな話題を呼んだ漫画「はたらく細胞」（著者：清水茜、講談社「月刊少年シリウス」所載）とスピンオフ漫画「はたらく細胞BLACK」（著者：原田重光・初嘉屋一生・清水茜、講談社「モーニング」所載）を実写化した作品。2024年12月13日に公開されると、国内映画ランキングにて4週連続で1位を獲得、興行収入60億円を超える大ヒットに。今回はその話題作を地上波初放送！

作品には、豪華キャストがそろい踏み！永野芽郁=赤血球と佐藤健=白血球（好中球）のW主演に加え、人間の親子役で芦田愛菜・阿部サダヲ、そして山本耕史、仲里依紗、松本若菜、染谷将太、板垣李光人、加藤諒、加藤清史郎、マイカ・ピュ、深田恭子、片岡愛之助、新納慎也、小沢真珠、 Fukase（SEKAI NO OWARI）ら豪華出演者が集結。

監督は屈指のヒットメーカー・武内英樹（『翔んで埼玉』『テルマエ・ロマエ』）。同作で組んだ徳永友一が脚本を担当した。アクション演出は大内貴仁（『るろうに剣心』『幽☆遊☆白書』）、主題歌はOfficial髭男dismの「50％」。日本エンタメ界を代表するドリームチームが、誰も見たことのない独創的でユニークな世界を作り上げた。

【映画史上最“小”の主人公 − その名は、細胞。】

人間の体内の細胞、その数なんと37兆個。

酸素を運ぶ赤血球（永野芽郁）、細菌と戦う白血球（［好中球］佐藤健）、そのほか無数の細胞たちが、あなたの健康と命を守るために日夜全力ではたらいているのだ。

高校生・漆崎日胡（芦田愛菜）は、父親の茂（阿部サダヲ）と二人暮らし。

まじめな性格で健康的な生活習慣の日胡の体内の細胞たちは、いつも楽しくはたらいている。一方、不規則不摂生に日々を過ごす茂の体内では、ブラックな労働環境に疲れ果てた細胞たちがいつも文句を言っている。親子でも体の中はえらい違いだった。仲良し親子のにぎやかな日常。しかし、その体内への侵入を狙う病原体たちが動き始める…。

漆崎親子の未来をかけた、細胞たちの「体内史上最大の戦い」が幕を開ける!?

映画『はたらく細胞』は日本国内のみならず、台湾、フィリピン、香港でも劇場公開され、香港では、海外映画としては観客動員・興収ともに、初登場1位を獲得。また台湾では、一部のファンが1回分の上映チケットを買い取り、鑑賞会が行われた。フィリピンでは、日本でも爆笑の渦を巻き起こした茂（阿部サダヲ）のトイレ我慢シーンについて「最もダークでコミカルな緊張感がある愉快な騒動」と評されるなど各国で話題に。さらに、イタリアのウディネ・ファーイースト映画祭、カナダのトロント日本映画祭、ドイツ・フランクフルトのNippon Connectionでも上映された。

そんな豪華出演者揃い踏みの話題作『はたらく細胞』。地上波初放送をお見逃しなく！

【作品情報】

◆原作：清水茜『はたらく細胞』（講談社「月刊少年シリウス」所載）

原田重光・初嘉屋一生・清水茜『はたらく細胞BLACK』（講談社「モーニング」所載）

◆監督：武内英樹 ◆脚本：徳永友一

◆出演：永野芽郁 佐藤健 / 芦田愛菜 山本耕史 仲里依紗 松本若菜 染谷将太 板垣李光人 加藤諒 加藤清史郎 マイカ・ピュ / 深田恭子 / 片岡愛之助 / 新納慎也 小沢真珠 鶴見辰吾 光石研 Fukase（SEKAI NO OWARI）/ 阿部サダヲ

「金曜ロードシネマクラブ」ホームページ：https://kinro.ntv.co.jp