ロート製薬が、タイ発ナチュラルスキンケア・ライフスタイルブランド「タン（THANN）」タイを展開するウェルネス関連企業タン オリザ（Thann Oryza）を買収し、子会社化すると発表した。

タン オリザは、ティティパット・スパトラノン（Thitipat Suppattranont）が2003年にタイ・バンコクで設立。同社が手掛けるタンは、植物由来成分とアロマテラピーの知見を活かしたフレグランス、スキンケア、ヘアケア、バス＆ボディ製品を販売。タイ、中国、香港、日本、モンゴルなど世界14ヶ国で展開し、日本では表参道ヒルズ、伊勢丹新宿店、麻布台ヒルズ、GinzaNovo、グランフロント大阪に直営店舗を構える。また、スパ・ウェルネス事業にも注力し、タイ、香港、日本で計16店舗のスパ施設を運営。製品とサービスを融合させた、包括的なウェルネス体験を提供している。

ロート製薬は、世界中の人々の「健康」を起点に、それを取り巻く社会全体を「Well-being」へ導くことを存在意義として事業を展開。2030年に向けた「ロートグループ総合経営ビジョン2030」では、一般用医薬品・スキンケア・食品の3領域を中心に、グローバル規模での価値創造を加速することを重要戦略として掲げている。

今回タン オリザをグループ傘下とすることで、 その洗練された世界観や顧客基盤、ブランド資産を最大限に尊重しつつ、両社の強みを生かし、グローバルでの新たな成長機会の創出と持続的成長につなげていくという。

ロート製薬は、議決権の51％に相当する79万600株を3月31日に取得予定。取得価額は非開示。株式取得が成立した場合に発生するのれんが同社の連結業績に与える影響は軽微としている。