アディクシーが漫画「NANA」とコラボ　ナナやレン、シンのスタイルから着想したアイテム発売

アパレルブランド「アディクシー（ADDIXY）」が、漫画「NANA」とコラボレーションしたアイテムを発売する。予約販売限定で、2月6日からアディクシー公式オンラインストアで受け付ける。

アディクシーは「中毒性のある刺激を日常に」のコンセプトのもと、堀内咲季が2022年に設立。音楽のカルチャーとクラシカルなファッションを融合したアイテムを製作している。堀内は「NANA」に触れ、「音楽とともに生きる登場人物たちが、前へ進む強さを持ちながらも脆さを抱えている姿」に感銘を受けたことから、同作品で育まれた感性をブランドのクリエイションにも落とし込んできたという。

コラボコレクションでは「NANAを胸に、今を生きるあなたへ」をテーマに、「ナナ」「レン」「シン」の3人のキャラクターのスタイルから着想したアイテムを製作。単なるキャラクターの再現ではなく、作品のファンである堀内自身が社会で経験を重ねて自立した今だからこそ取り入れたい「強さ」と「儚さ」を軸にデザインを組み立て、日常に自然に馴染むスタイルを提案する。

ナナのスタイルから着想したアイテムとして、テーラリングとパンクスピリットを現代的に再構築したジャケット（4万4000円）とスカート（3万1900円）のセットアップ、印象的なシーンを落とし込んだプリントTシャツ（1万3200円）を製作。レンではクラシカルなチェックとレザーの大胆な切り替えで、キャラクターの二面性を表現したジャケット（5万2800円）を用意し、シンをイメージしたアイテムとして複数のベルトディテールを配した立体感ボンデージシャツ（2万8600円）や、作中の象徴的な一言を赤刺繍であしらった付属ネクタイ、太さ違いのボーダーにハトメを重ねたレースアップトップ（2万4200円）などを揃える。

このほか、作中でナナとハチが暮らしているアパートの部屋番号「707」をモチーフにしたアイテムとして、「707」をプリントであしらったTシャツ（1万3200円）と、707号室の鍵をイメージしたチャームを付けたトートバッグ（1万9800円）も用意する。

アイテムは、2月6日の予約販売開始までに特設サイトに順次追加していく予定。また、予約購入の金額に応じた特典も用意し、2万円未満は限定ショッパー、2万円以上5万円未満はショッパーと限定カードとオリジナルカードホルダー、5万円以上は鍵のモチーフのバッグチャームが贈られる。

◾️ADDIXY ：公式オンラインサイト

NANAコラボ特設ページ