この記事をまとめると ■リコールは保安基準にかかわる欠陥が判明した際に無償修理などを行う制度だ ■安全や環境に影響があれば改善対策、不便さの解消はサービスキャンペーンとなる ■利用者も情報を確認し、適切に対応する責任が求められている

安全と信頼を守るための重要な制度

リコールとは、製品に欠陥や不具合があり、安全上問題が生じる可能性がある場合に、事業者自ら無償での修理や、交換、返金、回収などの措置を取ることをいう。

クルマの場合は、設計や製造の過程で問題があり、安全だけでなく環境基準にも適合していない場合に、国土交通省へ申告し、無料で回収や修理をして事故や故障を未然に防げるようにする。これは、クルマだけでなく、それにまつわるタイヤやチャイルドシートなどにも適用される。

それに際し、クルマの安全な運行を促すための道路運送車両に関する保安基準に適合していない、あるいは適合しなくなる懸念がある場合に、リコールとなる。リコール以外にも、改善対策や、サービスキャンペーンというやり方もある。その違いはどこにあるのか。

改善対策は、リコールかどうかの判断基準である道路運送車両の保安基準に規定されていない内容ではあるが、それによって安全の確保や環境の保全ができない状況で、原因が設計や製造にまつわる場合に実施される。

サービスキャンペーンはリコールや改善対策には該当しないが、不具合があり、商品性や品質の改善を行う際に行われる。まとめると、リコールは保安基準に規定された内容であるかどうかで判断され、保安基準に規定されていなくても、安全や環境に関わる修理や交換などを必要とする際に改善対策となる。さらに噛み砕けば、人身に悪影響が及ぶか、環境に悪影響を及ぼすかが、リコールや改善対策となる。

一方、人身や環境に対し直接的な悪影響はなくても、装備の機能などが作動しないことによる不便や不都合を生じる際には、サービスキャンペーンの扱いになるといえるだろう。

いずれも、まずは製造業者に責任があることだが、使う側にも自らが保安基準に適合したクルマの利用をすることが義務付けられているので、リコールなどの情報に接し、それが自分のクルマにかかわることであれば積極的に販売店へ連絡し、車両をもち込むなどして修理や交換することが求められる。

ところで、日本ではリコールが悪いことのように受け止められる傾向があるようだが、モノに完璧ということは難しく、どこかに不具合が潜んでいる可能性はある。したがって、リコールなどによってそれを消費者や利用者に知らせて改善することが重要で、管轄官庁への報告はもちろん、社会への告知などをせず不具合を隠す行為のほうが悪質であり許されないことだという理解を深めたい。

そして、サービスキャンペーンであっても、それを告知して利用者の利便性を高めることが、モノの完成度をより高める。リコールすることを積極的に受け止めて改善すれば、より快適に、そして安全にその製品やクルマを使えることになる。

リコールの告知は前向きに受け入れる。そうした社会であることも大切だ。