板野友美、ちゃんみなとの“意外な関係性”を明かす 紅白オフショットに反響「びっくり」
元AKB48の板野友美が8日、自身のインスタグラムを更新。ちゃんみなとの2ショット写真を公開し、意外な関係性を明かした。
【写真】2人に“意外な関係性” 板野友美＆ちゃんみなの2ショットをもっと見る
今回公開された写真は、大みそかに放送された第76回NHK紅白歌合戦出演時のオフショット。ステージ衣装に身を包んだ2人が並ぶ姿が収められている。
板野は投稿で「実は前住んでたお家がご近所さんで『え！ともちんさんですよね？』って声掛けてくれたのがきっかけで」と交流の始まりを告白。さらに、夏には平成フラミンゴのNICOとともにちゃんみなのライブを観に行ったことも明かし、「圧巻のパフォーマンス力にやられました」とつづっている。
紅白歌合戦では、板野がAKB48として「フライングゲット」「ヘビーローテーション」などのメドレーを披露し、ちゃんみなは「NG」「SAD SONG」をパフォーマンス。投稿されたオフショットに対し、ファンからは「意外なペアでびっくりしました！！」「大好きな2人の2ショット見れて嬉しい」「可愛いこのコンビ」といった声が寄せられている。
引用：「板野友美」インスタグラム（＠tomo.i_0703）
