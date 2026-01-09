〈「私は人を殺して、心底よかった」「なりたいな、ならなくちゃ、絶対になってやる」…新幹線3人殺傷事件・小島一朗（当時23）が手紙で明かした“夢”とは〉から続く

2018年6月、東海道新幹線で起きた無差別殺傷事件。犯人の小島一朗は、逮捕直後から不可解な言動を繰り返し、世間の注目を集めた。同氏は、小学2年生の頃から「刑務所に入りたかった」というが、そうした願望はなぜ生まれたのか。

笑顔の殺人犯

「〇番さんどうぞ」

ようやく番号が呼ばれ、私は席を立った。その日は人が少ないため、面会時間は最長の30分。常に混雑している東京拘置所が15分なのに比べると、だいぶ長い。

「どうぞ。3番ドアに入ってください」

薄暗い廊下の奥へ進み、番号の付いた金属ドアを開けた。

アクリル板の向こうには、まだ誰もいない。

面会室は狭く、スペースはそれぞれ一畳ほど。正面に肘が置ける程度の小さな台と、私の側には椅子が3つ無理矢理に押し込まれている。換気は悪く、壁はシミだらけだ。閉所恐怖症の私は、落ち着かない気分になった。

それでも椅子に座り、ノートを広げてスタンバイする。

しばらくすると、足音が聞こえてきた。ドアの向こうで「メガネがない」という声が聞こえる。すぐに扉がガチャッと開き、立会人の看守とともに小柄な男が入ってきた。

小島はメガネをかけていなかった。酷い近視なのか、目を細めてこちらを見ている。逮捕時の報道写真では子どもっぽい丸顔だったが、ハンガーストライキで瘦せたせいか、少し面長に見えた。頭は坊主で、太い眉毛に肌荒れが目立つ。着ているモスグリーンのシャツは、サイズが少し小さそうだ。

そして、小島はなぜかニコニコしていた。

「はじめまして、小島一朗です。このたびは面会に来ていただきありがとうございます。本の差し入れも、ありがとうございました」

丁寧すぎる挨拶をし、そして着席した。

普通の青年だ。なかなか面会したがらなかったので、てっきり人見知りかと思ったら、そうでもない様子である。

──こちらこそ、今日はありがとうございます。色々質問していいですか？

「どうぞ」

小島は、まっすぐにこちらを見て平然と言った。質問を待つ態度で来られると、私のほうが緊張する。

──『むしゃくしゃした出来事』を読ませていただきましたけど、そもそもこの出来事の前から、「刑務所に入りたい」という気持ちが先にあったんですよね？

「そうです」

──子どもの頃から少年院に入りたかったというのは、家に居場所がないから？

「あんな家にいたくないからです。小学校2年生のとき、学校で書いた日記で、『刑務所に入りたい』と書いています」

──逃げ場としての少年院？

「そうですね」

「世捨て人になろうとしたんです」

──これまでに何度かホームレスをしていた理由は？

「社会復帰したくなかったんですよ」

──居場所がなくてホームレスになったわけではなく、社会復帰をしたくないから自らホームレスの道を選んだということ？

「自分から好きで、あんな生活をしていました。私の場合、都市型のホームレスではなく、山奥のホームレスですから。世捨て人になろうとしたんです」

──普通に仕事をすることはできなかったんですか？

「能力的には普通ですよ。IQ的には。性格的な問題ですね」

嚙み合わないところもあるが、小島は、どこか頭の良さを感じさせる。性格的な問題というのは、発達障害のことだろう。それにしても、“山奥で生活する世捨て人”を、ホームレスと呼ぶだろうか？ 山ごもり、自由人、旅人、そういうイメージのほうが強い気がする。私は、わずかな引っ掛かりを感じたが、ここは流すことにした。

──障害者手帳3級を持っていると言っていたけど、どういう病気なんですか？

「ADHD（注意欠如多動症）です」

──ADHDで精神科に入院していたんですか？

「私の場合は任意入院なので、入りたいから入ったんですよ。平成29年の1月と8月にそれぞれ2カ月ほど。精神病院は、刑務所の代償行為ですね。一生ここにいたいと思いました。他の入院患者は強制的に入れられた人ばかりだから、『頭おかしいなぁ』と言われていましたね」

小島はそう言うと、笑みを浮かべた。

「病院では、刑務所の労務作業の代償行為として、昼間はずっと折り紙を折っていたんですよ」

──それは頼まれたのではなく、自主的に？

「はい。仕事の代わりに、折り紙を折って子どもにあげていました。6面体のボールを折ったり、12面体、56面体、72面体。144面体はパーツ自体が特殊なものになるんです。他にも紙8枚で作る皿とか、皿2枚を合わせてフリスビーにしたり。子どもは3日くらいですぐ壊しちゃうからいくらでも折れるんです。楽しかったですよ。子どもたちも喜んでいましたし。刑務所に入ったら、封筒を折ったりする作業をしたいですね」

──そんなにたくさんの子どもが精神科に入院しているの?

「ADHDで入院しています。第一病棟が成人患者で、第二病棟が老人と子ども。院内外出できる患者は、病棟が違っても交わることができるんです。病院内はイジメが酷くて、よく私が間に入って止めていました。ボコボコにされても病院は責任を取らないですからね。なんでも自力救済なんです。だから患者同士で団結するしかない。子どもなのに盗みをする奴もいて、私もスマホを盗まれました。盗みをするからイジメられていて、みんなが『こいつは何々をした』って紙に書いて壁に張り出すんです。ただ、私は彼を庇っていました」

──その精神科では、子どもに優しかったということ？

「そうですね」

目の前の小島が、精神科で子どもたちと仲良くしている光景はなかなか想像しづらかった。彼はこれまで、社会の隅に追いやられた人間ばかりと接してきたのかもしれない。そのことが極端な思想へと繫がったのだろうか。

私は模範囚を目指している

私はメモするためにノートに目線を落としていたが、ふと顔を上げると、小島は不信感たっぷりの険しい表情でこちらを見ていた。私と目が合うと、すぐにニコニコした顔に変わる。明らかに作り笑いだ。こちらを警戒しているのだろう。

私は気づかないふりをして質問を続けた。

──刑務所に入りたいなら、いきなり無期刑を狙わなくても、お試しで数年間とか考えなかったんですか？

「刑務所に入るのは子どもの頃からの夢だったから、私もかなり調べたんですよ。できれば長く入っていたい」

──世の中には、累犯で2年置きに刑務所に入るような人もいると思うけど。

「いますね。でも、1回出所すると優遇区分とか、制限区分とかはリセットされてしまうんです。私は模範囚を目指しているので、昇進するためには無期刑になる必要があるんです。優遇区分においては第一類に、制限区分においては第一種に、労務作業においては第一等工に。私はキリスト教徒が修道院に入るように、仏教徒が山門に入るように刑務所に入るんです。検事の取り調べにもそう答えました」

既に答えを用意しているのだろう。まるで台詞を読み上げるような口調だ。

優遇区分や制限区分とは、受刑者の作業態度や受刑成績などによって、制限を緩める制度のことだ。テレビの視聴や、手紙や面会の回数、物品の購入、刑務官同行のあるなしなどが等級によって変わってくる。小島は一番良い処遇で、刑務所生活を送りたいと考えているのだろう。

──警察官に恨みがあるなら、無関係な人ではなく、警察官を殺すということは考えなかったんですか？

「私が事件を起こした後に、警察官が殺される事件がありましたよね。確か富山県と宮城県で。もし、そのニュースを先に見ていたら、私も警察官を狙っていたかもしれません。でもその前に事件を起こしているから、単純にその発想がなかったんです」

小島が事件を起こした同じ月の2018年6月26日、富山県で21歳の男が交番を襲撃し、警察官1人と警備員1人を殺害した。その約3カ月後の2018年9月19日には、宮城県で21歳の男が同じく交番を襲撃し、警察官1人を殺害している。拘置所にいながら、世の中で起きている事件をチェックしていることに、私は少し驚いた。

まるで台詞を読み上げるようにすらすらと答えるが…

──そもそも裏寝覚で餓死しようとしていた理由は何だったのでしょう?

「自分の意思ではなく受動的に死ねるからです。自分でひと思いに終わらせるのは嫌だったんですよ。餓死は老衰に近いと言われていますから。天寿を全うするのと近い環境で死ねるんです」

言っていることは異常だが、彼には彼なりの理屈があるのだろう。ただその理屈は、実体験から生み出されたものではなく、本からの知識に頼りすぎているような印象を受けた。

──ご家族は面会に来てる？

「おばあさんは、何度もここに来てるんですよ。でも一度も面会していません。服とか現金とか差し入れてくるけど、一切受け取っていないです。あ、本だけは受け取ってる」

──拘置所に本をいっぱい持ち込んでいるようだけど、逮捕時から持ってたんですか?

「ホームレス中は、家から持ってきたものが10冊ありましたけど、犯行前夜に全部捨てました。本の影響で事件を起こしたと思われたくなかったから。逮捕時は現金が12万円残っていたので、弁護士さんに頼んで120冊分の本を購入してもらいました。まだ本を入れるスペースはあるけど、今はもうお金がないので買えません」

──その10冊の本のタイトルというのは?

「それは言えません」

小島は当たり前のように黙秘した。よほど本が好きなのだろう。拘置所ではやることがないため、読書をするには困らないはずだ。

「刑務所で一生保護室に入っているのもいいなと思いました」

──手紙に、「私は没落を欲していて、ただきっかけだけを待ち望んでいる」と書いていたけど、刑務所＝没落、刑務所＝幸福、つまり没落が幸福という意味なんですか?

「太陽が没落するとき、自分が立っている地上の反対を太陽は照らしに行く。ということは、没落すると反対が照るということなので、そう悪い意味ではないんです。でも私は遣い方を間違っていたかもしれない。ハンストしていた2週間は、保護室に入っていたんですよ。その間、ずっと結跏趺坐をして瞑想していたんです」

小島は小田原拘置支所で、枚数超過した手紙を送ることを許可させるためにハンガーストライキを行っていた。あげく、暴れた者などを隔離する保護室に収容された。そこで、起床から就寝まで結跏趺坐で瞑想を続け、食事が届けられると「お供え物は香だけで十分」と断り、朝食も昼食も夕食も、食べることを拒否していたという。ハンストというより、まるで修行だ。

奇妙なことを言っているにもかかわらず、小島の表情は変わらず笑みを浮かべたままだった。

──それは自主的に?

「はい。刑務所で一生保護室に入っているのもいいなと思いました」

──問題を起こさないと入れないんでしょ?

「刑務所では大声を出したり、物をぶっ壊すと、保護室に入ります。刑事収容施設法第79条、刑務官の制止に従わず、大声又は騒音を発するとき、他人に危害を加えるおそれがあるとき、刑事施設の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき、その者を保護室に収容することができる、とありますので」

条文をすらすら言うので、私は固まってしまった。まさか暗記しているとは。

突然、終了のベルが鳴り響き、ここで面会は呆気なく終わった。小島は立ち上がると、お礼を言い、看守とともに出ていった。

小島はいかにも余裕を見せていたが、あれは恐らく演技だろう。あらかじめ用意した答えを喋っているだけで、隙を与えようとしない。取り繕っているが、不信感を持っているのは明らかだった。

拘置所を出ると来た道を戻らず、そのまま施設の周りをグルッと回る形で反対側を駅に向かって歩いた。途中に、差し入れ屋の「あさのや」があるからだ。食べ物や物品の差し入れは、この店で購入することになる。商品名が壁に書いて貼ってあるだけの奇妙な作りで、知らない人が見たら何の店かわからないだろう。私はここで適当なお菓子をいくつか頼んで会計した。

