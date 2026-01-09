『おコメの女』初回 昨年大ブレイクの人気芸人登場 まさかの役柄に「まじ売れっ子」「面白い」の声（ネタバレあり）
松嶋菜々子が主演するドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の第1話が8日に放送され、昨年大ブレイクした人気芸人がまさかの役柄で登場。ネット上には「まじ売れっ子ー!!」「引っ張りだこ」「面白い」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】『おコメの女』初回にも登場したドラマに引っ張りだこの人気芸人
本作は、松嶋演じる東京国税局の敏腕調査官・米田正子が悪徳脱税者を成敗していく勧善懲悪の社会派痛快エンタメドラマ。共演には佐野勇斗、長濱ねる、千葉雄大、高橋克実、戸次重幸、大地真央、寺尾聰が名を連ねる。
職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルを誇る「東京国税局資料調査課」。調査官の正子は、厄介な事案を扱う新部署・複雑国税事案処理室を立ち上げる。正子が招集したのは、東大卒の財務省キャリア・笹野（佐野）、ワークライフバランス重視の俵（長濱）、強運が取り柄の古町（高橋）、そして正子の元上司・飯島（大地）という4名の精鋭。
ある日、正子は“年金ビーナス”と呼ばれ、メディアに引っ張りだこの紅林葉子（アン ミカ）の存在を知る。紅林は、老後資金の使い方についてセミナーを開催し、高齢者から圧倒的な支持を得ているという。そんな葉子にきなくささを感じた正子は、紅林が代表を務める会社「紅スマイル」の調査を開始。セミナーに潜入し、実態を探っていく…。
第1話では、葉子主催のパーティで行われるルーレットのディーラー役でひょうろくが登場。昨年、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）や三谷幸喜脚本『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）など多数の作品に出演した彼が本作にも姿を見せると、ネット上には「ここにもひょうろく！」「まじ売れっ子ー!!」「引っ張りだこだね〜」などの声が続出。
また劇中で、ひょうろく演じるディーラーが正子によって税金を追徴され、彼女の“スパイ”としてパーティに潜り込んでいたことが明らかになると「ひょうろくさんスパイだったんかいwww」「こちら側だったwww」「追徴された過去があるひょうろく←面白い」といった投稿も集まっていた。
