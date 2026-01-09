『プロフェッショナル』初回 玉木宏、ハイスペ主人公に称賛続々 “剛腕”披露にも反響「おもろすぎる」「結婚して」
玉木宏が主演する木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第1話が8日に放送され、玉木演じる主人公のハイスペックぶりが描かれると、ネット上には「好きっ!!」「おもろすぎるだろ」「結婚してほしい」などの反響が寄せられた。
【写真】岡崎紗絵が主人公の助手を務める栗田凛を演じる
本作は、保険調査員の主人公が保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメントドラマ。玉木演じる天音蓮が、あらゆる保険を扱う外資系保険会社に持ち込まれる詐欺疑惑を、個性豊かな仲間たちと協力し、ときに味方をも欺き真相を解明。被害者の心に寄り添い、彼らの人生に救いをもたらす姿を活写する。
都内の路上で、アメリカの野球リーグで本塁打記録を塗り替えた鷹山直斗の記念ボールが奪われた。落札額は500万ドル。現場に駆け付けた警視庁特別捜査対策室の室長・佐久間（渡部篤郎）は、その手口から、国際窃盗団「イエローパンサー」の犯行だと推測する。
そんな中、天音が籍を置く保険調査会社「深山リサーチ」にオリエント保険の沢木（野間口徹）がやって来る。盗まれた鷹山の記念ボールには多額の保険金が掛けられていたというのだ。支払額は1億円。
1円たりとも保険金を支払いたくない沢木から、事件の裏を調べて記念ボールを取り戻すよう依頼された天音は、ひょんなことから知り合った凛（岡崎紗絵）を助手にして調査に乗り出す。
そんな第1話では、天音がかつて警視庁捜査一課の敏腕刑事だったことが明らかに。また料理も得意なようで慣れた手つきでオムライスを作る姿も描かれると、ネット上には「元捜査一課!!好きっ!!」「玉木宏の料理姿は、なんぼ観てもええですからね」「ハイスペック主人公だな」といった声が続出。
さらにクライマックスでは、記念ボールを手に入れようとする組織と天音が対峙。硬球を握った天音が次々と豪速球を投げ込み男たちを撃退して記念ボールを奪還すると「そんな倒し方!?」「豪速球で犯人を成敗する展開誰が考えたんだよおもろすぎるだろ」「天音さんハイスペすぎる結婚してほしい」などの投稿も相次いでいた。
