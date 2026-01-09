〈面会室に現れた男はなぜかニコニコしていた…「僕は模範囚になりたい」無差別殺傷事件・小島一朗（当時23）が嬉々として語った“驚愕の人生設計”〉から続く

2018年6月に発生した東海道新幹線殺傷事件。犯人の小島一朗を取材する過程で、『家族不適応殺 新幹線無差別殺傷犯、小島一朗の実像』（角川新書）の著者インベカヲリ★氏は彼の祖母と母親に接触した。

小島一朗が犯した新幹線3人殺傷事件…乗客の男子高校生の背中に付いた生々しい血痕

孫の優しい一面を語った祖母と、「息子の苦境を知らなかった」と主張した母。しかし、その言葉を小島に伝えると、彼は冷ややかな反応を示し、家族の証言を真っ向から否定し始めた。果たして嘘をついているのは誰なのか――。同書の一部を抜粋して紹介する。



走行中の東海道新幹線「のぞみ265号」の車内で乗客3人が切り付けられる事件が発生し、車両が停車中のJR小田原駅改札から出てきた捜査員ら＝10日午前0時53分、神奈川県小田原市 ©時事通信社

誰かが噓をついている

岡崎の祖母から見た小島一朗は、“おばあちゃん想いの優しくて良い子”だった。母親の意見も、“子どもの頃から正義感が強かった”である。そして祖母も母親も、驚くほど人当たりが良かった。少なくとも母方の家庭には、外側から見る限り、愛情の欠如は感じられない。

小島は独りよがりで色々と勘違いしていることがあるのではないか。ほんの少しのボタンの掛け違いでこうなったのではないのか。そんな気持ちが頭をよぎる。

愛知県での取材を終えてから約20日後の2019年7月16日、私は家族と会ったことを伝えるべく、拘置所へ向かった。

この日は、面会4回目。看守とともに入ってきた小島は、いつも着ているサイズの小さいシャツに、メガネをかけていた。表情はなんだか鬱々としており、相変わらずこちらを少し警戒している様子だ。

私は場を和ませるべく世間話を適当にした後、岡崎で感じたことを伝えてみた。

──お母さんとおばあちゃんに会ってきたよ。親族が経営してる幼稚園が凄く大きくてビックリした。あそこで園児を狙おうとは考えなかったの？

すると小島は、パッと目を見開き、すぐに反論してきた。

「なんで罪のない幼児を襲わないといけないんですか!! 私は、子どもでも老人でも、男でも女でも、新幹線の隣に座った人をやるつもりでいたけど、わざわざ幼児に限定する理由はありません！」

まるで自分には真っ当な倫理観があると言いたげである。それを言うなら被害者3人も何の罪もないはずだが。

──宅間守の「附属池田小事件」を参考にしたと言っていたし、子どもを狙う可能性もあったのかなと思ったから。

「宅間に影響を受けたのは、『死刑になるためには3人殺さないといけない』と言っていたので、なら私は2人までにしようと思ったという部分だけです」

最初は表情が沈んでいた小島だが、喋り出すと楽しそうだ。人と話すことは基本的に好きなのだろう。

──おばあちゃんからお経を受け取ってきたけど、何に使うの？

「唱えようと思って。母方が浄土宗で、法事のたびに唱えるんですよ」

想像はしていたが、案の定「亡くなった被害者のために」ではないらしい。

祖母の話に対してきっぱりと「噓ですね」

私は話の矛盾点を解消すべく、“家族から見た真実”を語ってみることにした。

──お母さんは、一朗さんが一宮の祖母から酷い目に遭わされていたことを知らなかったみたいだよ。

「そんなことはないです。だって私の部屋に冷蔵庫を持ってきたのは母だし、ホームレスの炊き出しに連れていってくれたのも母です。知らなかったということはありえません。中学のときに、父に包丁を投げたときも『ご飯を食べさせてもらえないから少年院に入ろうとした』と話しました。そのとき母から『1日500円の食事代をあげるからやめてくれ』と言われてます。結局、3日間しかくれなかったけど」

いきなり話が食い違ってしまい、私は慌てた。確かにそうだ。「自分でご飯を食べる」という状況がなければ、息子の部屋に冷蔵庫を置く必要はない。とはいえ、あの母親が噓をついていたようにはとても思えない。

「おばあさんは、なんと言ってました？」

今度は小島が質問してきた。私は話をメモするため、ノートに目を落としていたが、顔を上げると、小島は一瞬険しい表情を見せていた。しかし、いつものように、目が合うと何でもないような余裕の表情に変わる。

──いいことばっかり言ってたよ。「このシャンデリアの電球もいっちゃんが換えてくれたの」とか嬉しそうに。おばあちゃんには、優しかったんだね。

すると小島は、溜息をついて言った。

「あれも酷い話ですよ。祖母が電球換えてって言うから、これは工具がないとできないから工具を買ってと言ったら、経費を掛けずにやってくれという。そしたら伯父さんが、工具を持ってきて取り換えた。『やっぱり伯父さんがいないとダメね』とか祖母が言うんです。私は工具がないからできないだけで、工具があれば、そりゃできますよ」

──え? じゃあ、電球を取り換えたのは伯父さんってこと?

「そうです」

──おかしいな。おばあちゃんは、いっちゃんが自分から「僕が取り換えてやるわ」って、やってくれたと言ってたけど。

「噓ですね」

小島はキッパリと言った。私の頭は、酷く混乱した。まったく違うどころか、小島の話では祖母が作り話をしていることになる。しかし、祖母が噓をつく人間だとはとても思えない。頭は非常にしっかりしていたから、記憶違いということもないだろう。

では逆に、小島が噓をついているのか？ お母さんは「一朗の話は全部噓」と断言していたが、まさか本当に!?

──おばあちゃんは、3月16日の最後の電話でも、「養子縁組を解消する」とは言ってないって言ってたよ。

「それは確かに言ったんですよ」

小島は、淡々と言う。この件に関しては、取り調べでも一貫して両者の意見が食い違っているため、私が今さら真実を追求しても仕方ないだろう。どこまでいっても平行線だ。

しかし驚くことは、もう一つあった。小島は、私が岡崎の家に取材へ行く前、祖母に書留でその旨を伝えていたというのだ。わざわざ書留で送ったのは、本人が確実に受け取ったことを確認するためである。そして実際、小島は郵便局に問い合わせて祖母が受け取ったことを確認した。つまり祖母は、私が取材に行くことをあらかじめ知っていたのである。

──おばあちゃんは、私にそんなこと何も言ってなかったよ。本当に手紙を読んでいたのかな？

「それが“無駄に重ねたわけではない年寄りの知恵”ってやつですよ」

──どういうこと？

「私が釘を刺しといたから」

──「いいことを言え」って言ったの？

「え？ いや、本当のことを言ってくれって言ったんです。ふざけたことを言うなと。調書ではでたらめなことばかり書いていたから」

──……複雑でよくわからない。

私は頭が追いつかず、その日は逃げるようにして面会を終えた。

小島とその家族、どちらかが確実に噓をついていることになる。けれど、その噓に何の意味があるのかさっぱりわからない。

その後の小島の話では、祖母は1カ月以上経っても、その手紙に返事をくれないという。孫を想う気持ちを語る一方で、やりとりを拒否しているということなのか。

祖母と母親を恨み、父親を高く評価する不可解

小島は祖母の噓について、「私のことを生き甲斐などと言うのは、メディアに対して、自分の印象をよくしようとする『無駄に重ねた訳ではない年寄りの知恵』」（2019年7月28日）だと手紙に書いてきた。

しかし、自分の印象を良くするためにわざわざ取材に応える意味などあるだろうか!?

さらに母親の「噓」についても、こう指摘する。

〈「中学生の頃、たしかに冷蔵庫や炊飯器には食べ物があったが、しかし、食べようとすると、父方の祖母が包丁を振り回して、『食うな』とやるから食べられなかったのです。父方の祖母が私に包丁を振り回していたことは、父の調書にかなり控え目でありますが書かれております。だから私は父が家族の中で一番好きなのです。なぜなら、正直者だからです。（中略）〔母は〕自分は何も知らなかった、と言い訳して責任を回避しようとしているとしか思えないのですが」（2019年8月7日）〉

確かに母親は、小島が家でご飯を食べさせてもらえなかった事実を“まったく知らなかった”わけではないのかもしれない。けれど、どこまで深刻な状況だったかまでは知らないのではないか。蛙や猫じゃらしを食べていたという話は、私にも想像ができない。

小島は、祖母と母親に怒りを向けているようだったが、私には息子と縁を切った父親のほうがよほど憎むべき相手に思える。どうして祖母と母親を恨み、父親をここまで高く評価するのか。このときの私にはまだ、小島の心情を理解することはできなかった。

