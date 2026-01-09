４１歳の人気モデルが抜群のスタイルを披露した。

９日までにインスタグラムで「Ｈａｐｐｙ Ｎｅｗ Ｙｅａｒ！！！明けましておめでとうございます！気付いたら８日経ってましたが、２０２６年どうお過ごしですか？」とあいさつしたのは、モデルの山田優。

「私は元旦からダブルレインボーかと思いきや、トリプルレインボーも見れて、幸先が良い予感の２０２６年です！午年跳ねて跳ねて行きましょ」とつづり、「今年も笑顔の耐えない１年にしたいと思います皆様、今年も良い年になりますように！良い年にしましょうね ダブルレインボーのお裾分けです」と虹の画像を掲載。

さらに膝上のミニスカートとスニーカーの全身をアップし、フォロワーは「可愛い」魅力的」とほれぼれした。

山田はプライベートでは俳優の小栗旬と２０１２年３月に結婚し、４人の子どもをもうけている。昨年大みそかには「ヘアーカット納めした１枚」と新ヘアをアップし、「おおー！！！なんかワイルド」「かっこいい」「えーーー昔の写真かと ウルフっぽい？感じが平成を思い出します」「なんか演歌歌いそう」とイメチェンに驚く声が上がっていた。