〈「おばあちゃんの話は全部ウソ」「母は言い訳をして逃げている」…“複雑すぎる家庭環境”を明かす無期懲役囚が放った“戦慄の一言”〉から続く

2018年6月、東海道新幹線で起きた無差別殺傷事件。犯人の小島一朗は、「刑務所に行きたかった」と語る。彼はその異常な願望を「子どもがサッカー選手になりたいのと同じ」と断言し、犯行の責任を警察の暴力に転嫁する独自の理論を展開した。あまりに不可解なその思考とは。

【画像】小島一朗が犯した新幹線3人殺傷事件…乗客の男子高校生の背中に付いた生々しい血痕

インベカヲリ★氏の著書『家族不適応殺 新幹線無差別殺傷犯、小島一朗の実像』（角川新書）の一部を抜粋し、小島との面会で語られた身勝手な犯行論理について紹介する。



新幹線車内の殺傷事件で、小島一朗容疑者宅の捜索を終え、押収物を運び出す神奈川県警の捜査員ら＝１３日午後、愛知県岡崎市 ©時事通信社

◆◆◆

「警察から袋叩きにされていなければ、今でも私は裏寝覚にいて、昆虫や草などを食べながら生きていたはずです」

夏の猛暑が続く、2019年8月21日。1カ月以上の間を空けて再び面会に行くと、小島は少し太ったように見えた。といっても中肉中背。ハンガーストライキを起こして瘦せたときから戻っただけに過ぎない。標準体型になると、顔が丸くなり少し幼く見える。

久々に会ったためか、小島は少し緊張感が増しているようにも見えた。ハキハキとよく喋る一方で、表情はいつも以上に硬い。

──拘置所生活はどう？ 裏寝覚とどっちが居心地いい？

拘置所は各部屋にエアコンがないため、夏は熱中症で倒れそうなほど暑いと聞く。しかし小島にとってはあまり大した問題ではないようで、あっけらかんとしていた。

「裏寝覚（編集部注：小島が野宿生活をしていた長野県木曽郡にある景勝地）よりはいいですよ。でも違い過ぎて比較できるものじゃありません。そういえば、もし『週刊新潮』以外でも書けるなら、去年の12月2日に、私が小田原警察署で警官に馬乗りになって、鼻血が出るまで殴ったことを書いてほしいです。民間人は殺せるのに、警察はやれないのかって批判に応えるために必要ですから」

小島はまるで自分が優位に立っているかのような口調で言ってきた。そう言われても、私は彼の言う通りに記事を書くわけではない。とりあえず、イエスともノーとも言わずに会話を続けることにした。

──そんな批判は来ないと思うけど。一朗さんは、事件を起こした動機は警察にあると言いたいわけね？

「そうです。警察から袋叩きにされていなければ、今でも私は裏寝覚にいて、昆虫や草などを食べながら生きていたはずです」

──そもそもおばあちゃんと3月16日に最後の電話をするまでは、死のうとしていたわけだよね？ 死のうと思っていた理由は？

「私は刑務所に入りたかったけど、刑務所に入れないなら死ぬしかないということです」

──その電話で、刑務所に入る決意をした。人を殺すことに躊躇していたときに、警察から暴行を受けたということだよね。

「そうです。刑務所に入りたいけど、人を殺すのはよくないし、ウジウジ悩んでいた。だって警察にこれだけのことされたら、『だったら、やってやろう』と思いませんか？」

──警察を恨むのはわかるけど、それが関係のない人に向くのはわからないよ。

「木曽署の警察官による法律を守らない不法な暴行が、そのまま何の罪もない民間人に対する暴行になったんです。私だって、刑務所に入るという夢を叶えずに生きていけません」

小島の答えは初めから全て決まっている

いつもと同じ調子で話す小島に、私はしばし閉口した。会話が途絶えると、小島の表情はよりこわばる。空気が硬いと本音はますます見えなくなるので、私は慌てて言葉を繫いだ。

──刑務所に入りたいと思うようになったのはいつから？

「小さい頃からですね。小学生くらいから。興味があったので、本やテレビで知識を得ていましたが、母が勤める貧困者シェルターにも元受刑者がいましたので、より中の生活を知るために話を聞いて勉強していました」

──実際の体験者から刑務所生活の話を聞いても、マイナスイメージは抱かなかったんだ？

「そうです」

──刑務所の生活スタイルが自分に合っているということ？

「そうです」

──でも、この事件をきっかけに続々と「刑務所に入りたい」という犯罪が増えたら困るよね。

「そうなんです。私のような人が増えても困る。だから刑務所が快適な場所だということをあまり書かれると困ります」

小島は、少し困ったというような顔で言った。どうやら本当に、そうしたことが起こりうると感じているらしい。

──死刑になったらどうするの？

「死刑になったら諦めます。どのようなことがあっても控訴はしません。どんな刑でも受け入れます。有期刑なら再犯するし、どんな判決が出てもやるべきことは決まっているんです」

──それだけ計画性があって行動力もあるなら、一般社会にいてもいろんな可能性があったと思うけど。それよりも刑務所がいいの？ そこまでの絶望がわからないな。

「絶望じゃなくて希望です。子どもが宇宙飛行士やサッカー選手になりたいと思うのと一緒で、私は刑務所に入りたかった」

小島は得意げな顔で言った。悲壮感を一切見せないところは、プライドの高さなのか。

──昔から家族の前で「刑務所に入りたい」って言ってたわけだよね。それについて家族で話し合いになったりはしなかったの？

「家出して美濃加茂署で保護された後、岡崎の家でみんなで話し合いをしたことはあります。私が『刑務所に入りたいけど、無理なら代わりに精神病院に入りたい』と言ったら、祖母から『3000万円を相続させるからそれで入院費を払う』と言われたけど、約束を破られて精神病院を退院することになったんですよ」

──「刑務所に入りたい」ということ、そのものについて話し合ったことは？

「インベさんが理解できないように、家族も理解できないんだと思います」

意外にも、そうした「普通の人から見た自分」も客観視できているようだった。

とはいえ、小島の答えは初めから全て決まっている。私は終始、小島のプレゼンを聞かされているようで、本音が見えてこないことがもどかしかった。もしかすると、踏み込むだけの「心」などないのかもしれない。再び、そんな気持ちが頭をよぎる。

面会を終え、私は頼まれていた岩波文庫の『中世騎士物語』と『ギリシア・ローマ神話付 インド・北欧神話』（ともにブルフィンチ著、野上弥生子訳）を差し入れて帰った。

（インベカヲリ★／Webオリジナル（外部転載））