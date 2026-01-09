「200兆円」という天文学的な賠償金とハイパーインフレがドイツにもたらしたものとは何か？ 『エブリシング・ヒストリーと地政学』が話題のエコノミスト、エミン・ユルマズ氏が、現代の地政学リスクにも通じる歴史の教訓を紐解く。

エミン・ユルマズ氏 ©文藝春秋

巨額の賠償金を課せられたドイツ

第一次世界大戦の終結からわずか20年と9カ月後の1939年9月1日―。ドイツ軍はポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が幕を開けた。

第一次世界大戦で敗戦国となったドイツが、なぜ再び戦争の火ぶたを切ったのか？ 私には、戦勝国による過度に懲罰的な戦後処理は、敗戦国を極限まで追い込んでしまい、破滅的な結果をもたらすという深い歴史的教訓がここにはあるように思えてならない。

第一次世界大戦は、ヴェルサイユ条約の締結をもって終結した。が、それはドイツにとって苦難の始まりだった。なぜなら、常軌を逸した苛烈なまでの賠償を負担させられることになったからである。

まず賠償金が1320億金マルクと決定。これは現在の円ベースでいうと200兆円規模で、当時のドイツのGNPで20年分にも相当した。ドイツ側が想定していた賠償金の額は300億金マルクと言われており、経済学者ケインズが計算したドイツの支払能力は最大でも400億金マルクだったことから考えても、1320億金マルクがいかに現実離れした数字だったのかがわかる。

ただし、この数字は連合国国民を納得させるための政治的な意味合いが強く、実際の支払い計画では債務は分割され、即時支払いが求められたのは500億マルクだった。残りの820億マルクはドイツの支払い能力に応じて検討するという留保扱いだった。

第一次世界大戦中の戦いはほとんどドイツ国外で行われたが、長引いた戦争と英国による海上封鎖でドイツの経済力は地に落ちていた。その状態で巨額の賠償金の返済など、とうてい無理な話だった。

しかし連合国側は、この賠償金を受け入れなければ、再びドイツに軍事攻撃をかけると脅した。ドイツのせいで沢山の人が死んだのだから道義的責任（Moral Responsibility）をとれ、というわけだ。やむなくドイツは条件を受け入れるが、賠償金受け入れの実務を担当していたドイツの外務大臣ヴァルター・ラーテナウはユダヤ人であったため国内の右翼の憎悪の的となり、暗殺されてしまった。

さらにドイツは、海外に領有していた植民地のすべてを放棄させられた。アフリカの植民地はイギリスとフランス、太平洋の植民地はイギリスと日本で分割し、統治することになった。また、ドイツの国内領土についても、アルザス゠ロレーヌ地方をフランスに割譲し、東隣りの国であるポーランドには、「ポーランド回廊」といって、ポーランドとバルト海を結ぶ細長い地域を割譲した。

タマゴの値段が3.9マルクから3兆マルクに

しかし、追い込み過ぎはドイツ国民の強い反発を招く。

賠償金総額の52％は、フランスが取ることになっていた。フランス側としては、最終的に戦勝国になったものの、北部がドイツに侵略され、国土が蹂躙された。その恨みに加え、工業力に勝るドイツの復興を脅威に感じており、ドイツを封じ込めるため、徹底的に厳しい賠償を課したのだ。

実際、巨額の賠償金支払いはドイツの財政を圧迫し、深刻な通貨危機を招く。ハイパーインフレーションの直接的なきっかけは、1923年のフランス・ベルギーによるルール地方占領である。占領に対抗してドイツはルール地方の工場の操業を停止するが労働者への賃金支払いは継続したため、通貨増発によるインフレが加速した。数年前まで3.9マルクだったタマゴ10個の値段がなんと3兆マルクに跳ね上がる。ドイツマルクの価値は暴落し、経済は大混乱に陥った。

そこに1929年にウォール街から始まった世界恐慌が拍車をかける。第一次世界大戦最大の債権国であるアメリカは、国内の深刻な不況から資本引き揚げをはじめたので、特にドイツをはじめとするヨーロッパ経済に連鎖的な打撃を与えた。そしてブロック経済制が進み、ドイツの孤立は深まった。

失業者の急増は、ドイツ国民の不満を頂点に押し上げた。ハインリヒ・ブリューニング首相による緊縮財政政策がデフレを深刻化させるという悪手も重なった。ブリューニング首相は大統領緊急令に依存し、議会制民主主義を形骸化した。さらに主要銀行ダナートバンクの破綻に端を発する金融危機は、経済状況を一層悪化させ、ナチス党のような急進的な政治勢力への支持を拡大させる決定打となったのである。

「寛大な平和」を訴えていたケインズの警鐘

かつてヴェルサイユ会議において、経済回復の条件を優先し、ヨーロッパ全体の「寛大な平和」を訴えていたケインズは、著書『平和の経済的帰結』のなかで、「資本主義システムを破壊する最善の方法は通貨を堕落させることだ」というレーニンの言葉に触れて警鐘を鳴らしていた。インフレが進行し通貨価値が毀損されれば、人々は貧しくなり、社会の経済システムへの信頼は根本的に失われる。まさにケインズが懸念した通りのことが現実化してしまったのである。

通貨の堕落が資本主義を破壊するのである。歴史を見ても通貨が毀損された社会で、人々が長期的に豊かになることは決してない。さらに言うと、経済的な低迷や混乱は、資本主義を成り立たせる自由主義、民主主義を脅かすのが歴史の常である。

極端に懲罰的な経済制裁は安全保障になるどころか、むしろヨーロッパ全土にナチスドイツの悪夢が襲いかかる最悪の事態を招いてしまった。結局は、1920年に設立された各国の平和と協調を目指した国際連盟もまるで機能しなかったのである。

再びヨーロッパ大陸は戦場に

1933年、ドイツに国民の熱烈な支持を受けてナチス政権が成立し、党首だったアドルフ・ヒトラーは、公約として掲げていたヴェルサイユ体制の打破、ならびに賠償金支払いの拒否を実行に移し、ドイツの戦争賠償はこの時点でうやむやなものになってしまった。そう、ヒトラーは賠償金をまんまと踏み倒したのである。

そして、1934年にヒトラーは首相府と大統領府の権限を統合して国家元首となった。この時期、ドイツ国内は世界恐慌の影響で失業者が溢れ、経済は極めて厳しい状況だったが、軍事増強により重工業が復活し、1937年にはほぼ完全雇用を達成する。

こうした経済的成功のみならず、先の大戦後もともとドイツ人が多く住んでいたズデーテン地方がチェコスロバキアに留まった屈辱などを背景に、アーリア人種至上主義を掲げるナチズムは熱狂的な国民的支持を得ていったのである。

1939年、ついにナチスドイツは、ポーランド侵攻を発端に海外への侵略戦争を開始。それに対抗するため、イギリスとフランスはドイツに宣戦を布告し、再びヨーロッパ大陸は戦場と化していった。

（エミン・ユルマズ／ライフスタイル出版）