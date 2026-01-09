ChatGPTや画像生成AIを使うとき、ふと「これ、法律的に大丈夫なのかな？」と不安になったことはないだろうか。どのような利用であればセーフで、逆に何をやったらアウトなのか……。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

ここでは、STORIA法律事務所の弁護士柿沼太一氏が『AIの倫理』（栗原聡・編著／角川新書）に寄せた、AIと法律に関する論考の一部を抜粋。日本における著作権法の実情を紹介する。

◆◆◆

私たちの生活を変える生成AIと、忍び寄る法的リスク

画像生成、文章作成、音楽生成、そして人間のような自然な会話。生成AI（ジェネレーティブAI）の進化は凄まじく、私たちの仕事や日常生活に大きな変化をもたらしつつある。しかし、その驚くべき能力の裏側には、著作権、プライバシー、そしてこれまで想定されていなかったような法的問題が潜んでいる。

この記事では、生成AIを開発したり利用したりする際に、特に注意すべき法的な課題について、具体的な事例を交えながら、一般の読者にも分かりやすく解説していく。AIが生み出す未来は明るいものばかりではないかもしれないが、法的なリスクを正しく理解し、適切に対処することで、私たちはAI技術の恩恵をより安全に享受できるはずである。



©kimtoru/イメージマート

本稿が、AIと賢く付き合っていくための一助となれば幸いである。なお、生成AIと著作権に関しては米国を中心に裁判も多数提起されており、まだまだ議論の途中である。本稿の内容は、執筆時点（25年11月）での筆者の意見をまとめたものであることに留意されたい。

生成AIは著作権の無法地帯？――学習データと生成物の法的課題

生成AIは、インターネット上などに存在する膨大なデータ（文章、画像、音声など）を「学習」することで、新たなコンテンツを「生成」する。この「学習」と「生成」のプロセスにおいて、著作権はどのように関わってくるのだろうか。

（1）web上のどんなデータでAIを学習させても大丈夫？

事例：Web上の様々なデータやデータセットを大規模に集めて学習用のデータセットを作り、それを使って生成AIモデルを開発した。後になって、学習に使ったデータの一部に、海賊版サイト上の著作物が含まれていたことが分かった。このままAIモデルを公開し続けても問題ないだろうか。

結論から言うと、日本の著作権法の下では、AI開発者がたとえ海賊版と知りながら、あるいは後から知ったとしても、そのデータをAIの学習に利用する行為自体は、原則として著作権侵害にはならない。これは、日本の著作権法第30条の4という規定によるものである。この条文は、AI開発のような「情報解析」の目的であれば、著作物を原則自由に利用できると定めており、学習データが適法に入手されたものであることまでは求めていない。これは、諸外国の法律と比較しても、日本の特徴的な点である。

ただし、これにはいくつかの重要な注意点がある。

日本で注意しておくべき“ポイント”

一つは、「学習」の目的が問題となる場合である。例えば、特定のキャラクターや特定のイラストレーターの作品をそっくり真似た画像を意図的に生成させるために、ごく少量のデータ（例えばそのキャラクターの画像だけ）を集中的に学習させることを目的として海賊版等の権利侵害複製物を掲載するウェブサイトからの学習データの収集を行うケースである。このような、元々の著作物の表現をそのまま出力させる意図（「表現出力目的」と呼ばれる）が明らかである場合は、30条の4の保護を受けられず、著作権侵害となる可能性が高い。しかし、一般的な大規模言語モデル（LLM）などの開発のように、膨大なデータを学習させる場合は、通常このような「表現出力目的」があるとは考えにくいため、問題となるケースは少ないだろう。

もう一点は、開発したAIモデルを使って、ユーザーが著作権侵害となるような使い方をした場合である。例えば、あるユーザーがAIを使って、既存のキャラクターそっくりの画像を生成し、それを無断で販売した場合、当然そのユーザーは著作権侵害の責任を負う。それに加えて、一定の条件を満たせば、AIの開発者も責任を問われる可能性が出てくるのである。具体的には、開発者が（1）海賊版と知りながらデータを収集し、（2）特定の著作物の表現を強く再現するような特殊な学習を行い、（3）その結果、著作権侵害が起こりやすいことを認識しており、（4）それを避ける対策を怠った、といった複数の要素が重なった場合である。これも、大規模モデル開発では通常考えにくいが、注意は必要である。

また、ウェブサイト側が「AIによる学習お断り」の意思表示をしている場合（例えば、robots.txtというファイルでクローラーによるアクセスを制限している場合）や、データにコピーガードのような技術的な保護手段が施されている場合、それを無視・回避してデータを収集し学習に使うことはどうだろうか。

robots.txtによるアクセス制限については、日本の著作権法30条の4にはこれを無視・回避してはいけないという明確な規定はないため、これを回避して情報解析を行うこと自体は、著作権侵害にはならないと解釈されている。一方、コピーガードのような技術的保護手段を解除してデータを利用する行為は、原則として著作権侵害となりうる。ただし、これも情報解析のための研究開発目的であれば、例外的に適法となる場合が多いと考えられる。

「データセットの公開」も合法？ 驚きのカラクリ

（2）学習に使ったデータセットを公開しても良い？

事例：Web上のデータを大規模に収集して学習用データセットと生成AIモデルを構築し、両方を公開した。AIモデルは問題ないとしても、学習用データセットには収集したデータ（著作物）がそのまま含まれているため、これを公開するのは著作権侵害ではないか、という指摘があった。

これもよくある誤解だが、結論としては、学習用データセットの公開も著作権法30条の4により適法である。AIモデルと一緒に公開しようと、データセット単体で公開しようと、この結論は変わらない。

学習用データセットには、収集対象となった著作物が含まれているため、その公開は当該著作物の公衆送信（インターネットでの公開など）に該当する。しかし、著作権法30条の4は「情報解析の用に供する場合」には、「その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」と定めている。この「いずれの方法によるかを問わず」という部分がポイントで、他人のために学習用データセットを作成したり、それを公開したりすることも含まれると解釈されているのである。

実は、現行の著作権法30条の4ができる前は、他人のためのデータセット作成やその公開は認められていなかった。その点はAI開発を進める上で大きな障害となっていたが、平成30年の著作権法改正によって、データセットの共有も合法的に可能になったのである。

日本の著作権法はどこまで適用される？

（3）海外のサーバーでAI開発、日本の法律は関係ある？

事例：日本国内の事業者Xが、（1）A国内のサーバーを利用してウェブ上のデータをダウンロードし（行為（1））、（2）同じくA国内のサーバーで学習用データセット作成とAIの学習を行った（行為（2））。その後、（3）完成したデータセットとAIモデルを日本国内のサーバーにコピーし（行為（3））、（4）日本国内のサーバー上で公開した（行為（4））。これらの作業を行ったのは、日本国内にいるXの従業員である。この場合、日本の著作権法はどこまで適用されるのか。

このように国境をまたいでAI開発が行われる場合、当該開発行為にどの国の法律が適用されるか（これを「準拠法」の問題という）が重要になる。上記事例の場合、行為（1）（データのダウンロード）や行為（2）（学習）がA国で行われているため、それらの行為に日本の著作権法が適用されるのかが問題となる。

一般的に、著作権法に関する準拠法の問題は「著作物の利用行為地がどこか」で判断される。本件では、データの複製の結果はA国で発生している（行為（1）（2））が、AI学習を目的とした複製の場合、複製物をそのまま出力することを目的としていない。したがって、複製という「行為」そのものが実質的に行われた地、つまり対象著作物の利用主体である企業及び作業者が存在している日本が利用行為地と捉えられ、行為（1）（2）については、日本の著作権法が適用される可能性が高いと考えられる。したがって、本事例の行為（1）（2）については日本の著作権法30条の4が適用され、適法となる可能性が高い。

なお、「学習対象の著作物の著作権者が外国企業（または外国人）の場合でも、日本の著作権法30条の4は適用されるのか」という質問もよく受けるが、これは無関係である。準拠法の問題はあくまで「利用行為地」が日本国内か否かで判断され、当該著作物の著作権者が日本の企業なのか外国の企業なのかは無関係である。したがって、外国の企業（あるいは個人）が著作権を有する著作物についても、当該著作物の利用行為地が日本国内であれば著作権法30条の4は適用され、適法となる。

また、同様の理由によって、利用する著作物が提供されているサイトのサーバー所在地は利用行為地の判断にあたり考慮されない。つまり、外国に所在するサーバー上に存在する著作物をクローリングする場合においても、クローリング対象となった著作物を蓄積するサーバーが日本国内であれば、あるいは作業者が日本国内にいれば、日本国著作権法が適用される。

〈AIに「ありがとう」と言うだけで数千万円の損失が…!? OpenAI代表サム・アルトマンも危惧するChatGPTの“恐るべき電気代”の真相〉へ続く

（柿沼 太一／Webオリジナル（外部転載））