「メイク・ア・ウィッシュ・ジャパン オブ ジャパン」（MAWJ）の初代事務局長として、約3000人の難病の子どもたちの夢を叶えてきた大野寿子さん。そんな大野さんは、2024年6月、肝内胆管がんにより「余命1カ月」を宣告される。

今回は、過去に大野さんの尽力で夢を実現し、その後、難病を克服することができた吉野やよいさんのエピソードを紹介する。末期がんで闘病中の大野さんのもとを吉野さんがお見舞いに訪れる場面から始まる。

パリ五輪開催中のお見舞い

（2024年8月）3日は土曜日である。朝から気温はぐんぐん上がり、正午ごろには31度を超えた。

2024年は観測史上最も暑い夏である。パリでは五輪が開催され、連日熱戦が繰り広げられていた。

猛烈な暑さにもかかわらずこの日、ウィッシュ・チャイルドやファミリー（過去にMAWJに夢を叶えてもらった子どもたちや家族）、それを支援したボランティアら約20人が続々とやってきた。

吉野やよいは夫の達（とおる）、3歳9カ月になる長男柊（しゅう）と一緒だった。（大野）寿子は言った。

「柊ちゃん、大きくなったね」

吉野はヒマワリの形をしたカードを手渡した。

〈メイクアウィッシュという希望があり、乗り越えられた闘病生活!! 感謝しかありません 出会った日、病室を訪問した大野さんの笑顔は心から嬉しくて、まるで病室から出たような気持ちになったのを覚えています〉



ランドセルを背負う背中に激痛が……

元号が平成になったばかりの1989年3月、吉野やよいは那覇市に生まれた。5人兄妹の末っ子だ。小学校5年生のとき、ランドセルを背負おうとすると、肩から背中にかけて激痛が走った。

母は何度も違う病院に連れていった。その度、医師から言われるのだ。

「成長期の筋肉痛です」

もらってきた湿布薬を貼り、痛み止めを飲んでも症状は改善しない。しばらくすると胸も痛くなった。母は乳がんを疑い、病院に駆けこんだ。医師は笑って言った。

「小学校5年生で乳がんにはなりません」

何をしても痛みは治まらない。結局、細胞組織を福岡の大学病院に送り、ようやく病名がわかった。小児がんの一種であるユーイング肉腫である。大腿骨や脊椎などに腫瘍ができ、多くの場合、10代で発症する。国立がん研究センターによると、国内での発症は年間50例程度だ。

吉野はまだ10歳である。その年の冬、東京の病院に移り、抗がん剤治療を受けた。死を意識し、遺言を書いた。

〈お年玉の5万円はおかしのたなにあります。（飼っていた秋田犬）レオを大事に育ててください。お母さん、おいしいごはんをありがとう〉

「ちゃんと帰って来たよ。帰って来たんだよ」

頭髪がぬけた。治療はつらく、厳しかった。

それでも難病の子は他者を思いやる。吉野は母にこう語っている。

「やよい、生きるの、10歳でもう十分だよ。こんなに苦しんでいる私の姿を見ているのは、お母さんもつらいでしょう」

その年の終わり、やよいの体は抗がん剤に強く反応した。集中治療室に運ばれ、麻酔で眠らされる。意識が戻らず、危篤になる。目を覚ましたのは約2カ月後だった。

吉野は声が出なかった。母は「やよい、やよい」と繰り返し、涙を流した。紙にペンを走らせ、娘に見せる。

〈1たす1 わかりますか〉

声の出ない吉野は心の中で叫んだ。

「お母さんのこと、忘れていないよ。自分のこと、ちゃんと覚えているよ。やよい、何も忘れていないよ。ちゃんと帰ってきたよ。帰ってきたんだよ」

いったん回復したものの12歳で再発する。MAWJを知ったのはそのときだった。

「米女優のジュリア・ロバーツに会いたい」

スケジュールが合わず、夢はかなわなかった。

寿子に会ったのもそのころである。病室に入ってきたときの満面の笑みが印象に残った。病院ではどうしても、治療に関する話が多くなりがちだ。寿子との会話は違った。

「どんな夢をかなえたいの？」

普段とはかけ離れた話題を振られ、わくわくした。吉野はそのころを回想する。

「闘病中に前向きな気持ちになれ、生きる活力が湧いたんです」

がんのサバイバー（生還者）となって大学に入ったとき、MAWJのアレンジで、もう一つの夢だった「本場（米ロサンゼルス）のディズニーランドに行きたい」をかなえてもらった。後遺症に苦しみながらも結婚し、子を授かった。

23年前と変わらない恩人の笑顔

精神を解放してくれた寿子が今、ベッドで横になっている。腕や脚はすっかり細くなった。それでも笑顔は23年前と変わらない。

吉野が一緒に写真を撮ろうと声をかけると、寿子はベッドの手すりを握って「よいしょ」と体を起こした。横に座った吉野の肩に腕をのせ、笑顔をみせた。吉野は肩を抱かれながら思った。

「この時間が止まればいいのに……」

「最期のプロジェクト」で配っていた『メイク・ア・ウィッシュ 夢の実現が人生を変えた』を購入したいと申し出ると、寿子はこう返した。

「何を言っているの。プレゼントさせてもらうわ。子どもたちのことをみんなに伝えていってね」

寿子は自著にサインをして手渡した。

（小倉 孝保／ノンフィクション出版）