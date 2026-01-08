株式会社オートバックスセブンは、同社の連結子会社である株式会社ビーラインが、地域貢献活動の一環として、創業の地である宮崎県内の公立高校に通う高校3年生へ「合格祈願・交通安全」消しゴムの贈呈を開始した。

同製品は、タイヤを扱う企業の特性を生かし、“滑らない”をテーマにしたタイヤ形状の消しゴムを採用し、宮崎天満宮で祈祷を受けた縁起物として受験や就職活動に挑む若者を応援する取り組みである。今後は、宮崎市・都城市以外にも対象を広げ、毎年継続して実施する予定だ。

“滑らない”タイヤデザイン消しゴムで合格祈願！ビーラインが受験と就活を応援

～地域貢献活動として、宮崎の高校生に贈呈～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）の連結子会社（孫会社）である株式会社ビーライン（代表取締役：日高慎介、以下「ビーライン」）は、地域貢献活動の一環として、創業の地・宮崎県の宮崎市および都城市の公立高校に通う高校3年生に「合格祈願・交通安全」消しゴムを贈呈いたします。

ここがポイント！

■ 宮崎県内の公立高校3年生に「合格祈願・交通安全」消しゴムを贈呈

■ タイヤを扱う企業ならではの“滑らない”タイヤデザイン

■ 宮崎天満宮で祈祷を受けた縁起物で受験生・就活生を応援

ビーラインは1999年の創業以来、宮崎県を拠点に地域の皆さまに支えられ、成長してまいりました。今回、日頃の感謝を形にし、宮崎の未来を担う若者を応援する取り組みとして、宮崎天満宮で

祈祷を受けた「合格祈願・交通安全」消しゴムを本日より県内の公立高校へ順次贈呈いたします。

タイヤの一番の機能は、“滑らない”こと。ビーラインはその特徴を生かし、タイヤをイメージしたデザインを消しゴムに採用しました。この“滑らない”消しゴムを通じて、受験や就職活動に挑む若者へエールを送り、努力が実を結ぶことを願っています。今後は、宮崎市・都城市以外にも対象を広げ、毎年継続して実施する予定です。

当社グループは「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

【お客様からのお問い合わせ】

株式会社ビーライン 広報担当 大久保、中島

TEL. 0985-86-7770 MAIL. ookubo@beeline-tire.co.jp

リリース提供元：株式会社オートバックスセブン