「メイク・ア・ウィッシュ・ジャパン オブ ジャパン」（MAWJ）の初代事務局長として、約3000人の難病の子どもたちの夢を叶えてきた大野寿子さん。そんな大野さんは、2024年6月、肝内胆管がんにより「余命1カ月」を宣告される。

今回は、余命1カ月を過ぎ、体力の限界を迎える中、大野さんが筆者（小倉氏）に自殺未遂の過去を告白した場面を紹介する。

◆◆◆

「お漏らしをしたことが3回あるんです」

息切れが激しいため、トイレへの行き帰り、（夫の）朝男に抱きかかえてもらう。気力も体力もなく、戻るとベッドに倒れ込む。

医師から鼻カニューレでの酸素吸入を提案された。ボンベが届いたのは7月31日夕である。トイレへ行く前に酸素を吸うと、たちまち楽になった。ほんの10歩ほどの移動なのにボンベの力を借りなければならない。その現実に肺の衰えを改めて知る。

〈気が張っているけど、体力は確実にdown。時を刻んでいる、確実に〉

私（筆者・小倉）が介護用ベッドの横でアイスコーヒーを飲んでいると、（大野）寿子が天井を見つめながらとつとつと語り始めた。8月に入った午後だった。

「以前話したことがあるでしょう。尾籠な話なんだけど、お漏らしをしたことが3回あるんです。ショックでね。後片付けをしながら涙がこぼれてね」

寿子はいずれ朝男に便の始末までさせるのかと思うと情けなくなった。しかし、余命期間を過ぎたころから気持ちに変化が現れた。

「最近はトイレに行くにもふらふらです。手すりにつかまるんだけど、いったん座ったら立てないの」

ただ、世話になりながらも以前ほどのみじめさを感じないという。

「受け入れたのね。できないことは助けてもらう。情けないと思う必要はない。それに気付いたんです」



大野寿子さん ©文藝春秋

話せるのはあと数日かもしれない

腹水がたまり、スイカを抱えたように膨らんでいる。悪化すると胃腸や肺が圧迫され、不快感や苦痛を覚えるようになる。

腹腔内に針を刺して水を抜けば楽になるが、栄養分を奪うため体力低下につながる。かかりつけ医と相談し、利尿剤での対応を決めた。

寿子は体力が極端に落ちたと感じ、話せるのはあと数日かも知れないと思ったようだ。私とのインタビューでは何度も、「もっといろいろと聞いてね」「まだ、話せるわ」と言った。体調を気遣った私が、録音機材を止めようとすると、「まだ大丈夫よ」と言うのだ。

過去に寿子が発言した内容に、確認しておきたい話があった。

「自殺未遂までするようなバカだったの」

寿子はインタビューで少なくとも2回、こう話した。大学時代の経験である。

「劇団での生活が中心で授業にはあまり行きませんでした。試験の日だけ行ったくらいです。恥多き時代です。思いだすと寝られないくらい恥ずかしい。楽しければいいと思っていた。自分のことしか考えていなかった。子どもだったんですね」

こんな話をした後、自殺未遂について打ちあけたのだ。

「恋愛じゃないですか」と推測をぶつけた

私はそのとき、突っ込んで確認していない。話がそれてしまうのを危惧しただけでなく、過度にプライベートな領域に立ち入るのを躊躇していた。取材者として、寿子との関係が気まずくなるのを避けたい気持ちもあった。

しかし、思い直した。あと数週間もすれば、寿子は質問にまともに答えられなくなる。寿子は進んで体験を告白している。言い残しておきたいのかもしれない。

他者の命と向き合い続けた寿子だった。自分の命に関してどんな経験をし、何を考えていたか、聞いておきたかった。

「自殺未遂について聞いてもいいですか」

寿子は私を見ながら、なぜか笑みを浮かべた。

「私にとっては大きな経験でね」

「何が理由だったのですか」

「……」

2秒、そして3秒。沈黙に耐え切れず、私は推測をぶつけた。

「恋愛じゃないですか」

寿子はうなずいた。

「そうです。好きな人がいて、その彼も私を愛してくれたんです。私が大学の近くに下宿しているとき、よく会っていました。二人で一緒に私の実家に帰ったときです。振られたような、振ったような、ごたごたがあったんです」

帰省先の高松で睡眠薬を大量に飲んだという。倒れているのを家族が見つけ、すぐに救急車で搬送された。胃を洗浄して一命を取り留めた。

「気がついたとき、母が泣いていた。私のために涙を流してくれる人がいるんだとわかった。生きているだけでも、人は他者を幸せにできると知ったの。二度とバカなことをするものかって。神様に与えられた命です。これを用いてもらいたいと思ってやってきました」

「命を粗末にしたらあかん」

自殺未遂については高校時代の親友、森下利江が知っていると、寿子は明かした。私がその後、確認のため連絡を入れると、森下は確かに記憶していた。

「寿子ちゃん、そんなことまで話しましたか。何でも語り残そうと覚悟したんですね」

森下によると、大学1年か2年の休みの時期だった。寿子はすでに劇団四季の研究生で、少し年上の男性と恋愛をしていた。その男性が寿子の実家でアルバイトをしているとき、別の女性に気を移したという。

「確か高知県出身やったと思います。その彼ともめて死のうとしたんです」

私の関心は、この事実が寿子の思考に与えた影響にあった。その点について森下はこう言った。

「メイク（MAWJ）で活動する原点はあの自殺未遂にあるんです。命を粗末にしたらあかん。ぎりぎりまで命を大切にするって。私にはっきりと、あれが原点になっていると言いました。命の重みを知った。限りある命を精いっぱい生きる。それが大切やって。メイクの原点やって。私にそないに言いました」

（小倉 孝保／ノンフィクション出版）