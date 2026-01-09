“めっちゃ大好きな日本語”日系ペルー人が告白「ほかの人のエネルギーも背負ってる感じ」
日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜〜インターナショナル第2弾〜』（後9：00）が7日に放送され、ゲストとして出演した日本在住20年の日系ペルー人・村上サユリ氏が好きな日本語を語った。
【写真】“めっちゃ大好きな日本語”を明かした村上サユリさん
「世界の女性と大激論！世界から見た日本ってどんな国？スペシャル」と題したテーマでトーク。スタジオには世界各国から総勢30人の女性が集合した。
日本語の話になり、村上氏は「めっちゃ大好きな言葉があって、スペイン語にはない『頑張る』」と説明。司会のくりぃむしちゅー・上田晋也から「え、ペルーないの？」と聞かれ、「ない。一生懸命はあるんですけど」と答えた。
「頑張る」という言葉が好きな理由について、「希望が入っているじゃないですか」と説明。「今つらいけど、頑張った先に光があるから頑張ろうっていう。その感覚が感じられる、日本独特の素晴らしい文化」と熱弁し、さらに「ほかの人のエネルギーも背負ってる感じがして大好き」と語った。
この説明に共演者も「ステキ〜！」などと共感していた。
