玉木宏主演のフジ木曜劇場、第2話に観月ありさが三拍子そろった“社長役”に
俳優の玉木宏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜 後10：00）の第2話に観月ありさ、原日出子、長谷川朝晴、武田航平、松本怜生、植野行雄（デニス）らの特別出演が決定した。
【写真】スーツ姿で書き初めに挑戦した玉木宏
本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも―。
観月が演じるのは、海外を拠点に運営する大手映画制作会社・ROSY社長の西森夏美（にしもり・なつみ）役。業界でもやり手の社長で、そのエレガントさと言動からもただならぬオーラを醸し出している。仕事は順風満帆だが、一方の私生活では、一人娘の亜由美の親権を巡って、「無責任男！」と揶揄（やゆ）する元夫と離婚後も揉めている。その娘が思わぬ事件に巻き込まれ、とある事情から、娘の安否を警察ではなく、天音が属する深山リサーチへ調査依頼をすることとなっていく。
原が演じるのは、観月演じる映画制作会社社長・西森夏美の一人娘である亜由美のシッター・山崎静香（やまざき・しずか）役。西森邸に１年ほど住み込みでシッターとして従事しているため、亜由美自身もとても山崎に懐いている。事あるごとに亜由美の心体周りを支えている心穏やかな人柄。しかし、亜由美のことを思う余り、親である社長と元夫の関係を心配の目で見ている…。
長谷川が演じるのは、夏美の元夫で現在はフリーのCGクリエイターをしている木暮浩樹（こぐれ・ひろき）役。娘の亜由美をこよなく愛しており、事あるごとに父親として亜由美との時間を作り、娘と一緒に過ごすことを楽しみにしている健全な父親。しかし、夏美からは“ダメな元夫扱い”をされ続けており、離婚後の取り決めについても厳しく物を言われている。仕事の忙しさにかまけて亜由美をシッター任せにする夏美に対する苛立ちもあり、愛する亜由美を思う余りの行動から、事件との関係性を天音たちに疑われてしまうことに―。
武田が演じるのは、映画制作会社ROSYの副社長・小沢拓也（おざわ・たくや）役。会社のあらゆるトラブルに細やかに対応し、社長である夏美からの信頼も厚い。社長からの指示を受け、隠密に動ける有能な人物で、事件のとある秘密を握っている―。
松本が演じるのは、植野演じる映像制作会社社長のロバート杉山の部下・広瀬克己役。ロバートの元で、会社の不都合な対応や指示を細やかに請け負う若手社員。ロバート社長から“ある重要な任務”を預けられている…。
植野が演じるのは、ROSY社長の夏美と仕事上で固い提携関係にある映像制作会社社長・ロバート杉山（ろばーと・すぎやま）役。一見順風満帆にみえる自身の会社の運営についても悩みを抱えており、何かと不穏な動きをしている人物。
