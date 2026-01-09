°æ¾å¾°Ìï¤ËÊú¤«¤µ¤ì¤¿¡Ö°ÚÉÝ¡×¡¡¥µ¥¦¥¸¤Ç¡ÈÅÝ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÉÄ©Àï¼Ô¥Ô¥«¥½¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë²øÊª¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤µ¡ÖËÍ¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¥Ê¥ª¥ä¤ËÁ´¤¯¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
°æ¾å¤ËÆâÍÆ¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¡¢´°ÇÔ¤·¤¿¥Ô¥«¥½(C)Getty Images
¡¡Í¦ÌÔ²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤À¼ã¤¥á¥¥·¥«¥ó¤Ï¡¢¡È²øÊª¡É¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏº¹¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µî¤ë¸½ÃÏ»þ´Ö12·î27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¶½¹Ô¡ÖNIGHT OF THE SAMURAI¡×¤Ç¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï¡¢WBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë3-0¤ÈÈ½Äê¾¡¤Á¡£119-109¡¢120-108¡¢117-111¤ÎÂçº¹¤ÇÇ¯´Ö4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëËÉ±Ò¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°æ¾å¾°Ìï¤¬¥¤¥é¥¤¥éÇúÈ¯¡¡ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¥Ô¥«¥½¿Ø±Ä¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¥·¡¼¥ó
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢²¼ÇÏÉ¾ÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¥·¥³¹ñÆâ¤Ç¤â¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¡ÊÌ¾Êª¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Ê¥Á¥ç¡¦¥Ù¥ê¥¹¥¿¥¤¥ó»áÃÌ¡Ë¤È¤âÏÀ¤¸¤é¤ì¤¿°æ¾å¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤¬¼º¤¦¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ©¤ó¤À¥Ô¥«¥½¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤³¤½Àï¤¤È´¤¤¤¿¤¬¡¢Í¸úÂÇ¿ô¤Ç¤Ï158È¯¤â¾å²ó¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÆâÍÆ¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¡¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ¾å¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡ÖÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤½¤¦¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÇÔ¼Ô¤È¤ÎÎÏÎÌº¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³Ê¤Î°ã¤¤¤òÊª¸ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¡Èº¹¡É¤òÀ¸¤àÍ×°ø¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥á¥¥·¥³¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡ØIzquierdazo¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ô¥«¥½¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤é¤Ï°ã¤¦Àï¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯Æ±¤¸·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢´°Á´¤ËÂÇ¤ÁÉé¤±¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¤ÇÂÎ´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤ÎÀ¨¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËËÍ¤Ï¥Ê¥ª¥ä¤è¤ê¤â¶¯¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤ò¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤«¤é¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤À¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤¬ÂÐÀï¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇÂ®¤À¤Ã¤¿¡£Æ°¤¤ä¥ê¥º¥à¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½ÑÌÌ¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ê¥ª¥ä¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¹¶ËÉ¤ÎºÇÃæ¤Ç¡Ö¤¤¤¤´¶¿¨¤òÆÀ¤¿½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥Ô¥«¥½¤À¤¬¡¢¡Ö¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥Ê¥ª¥ä¤ËÁ´¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Æ°¤«¤»¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£¼«¿È¤ÎÄ¹½ê¤Ç¤¢¤ë¥ê¡¼¥Á¤òÍø¤·¤¿¹¶·â¤¬µÛ¼ý¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë°ÚÉÝ¤ÎÇ°¤¹¤éÊú¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½øÈ×¤Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ò¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Å¸³«¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥ê¥º¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥Ê¥ª¥ä¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤ò³Ø¤ó¤À¤è¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Î»î¹ç¤â´Ñ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤¬·«¤ê½Ð¤¹¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤«¤é²¿¤«¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÎÉ¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤«¤éËÍ¤Ï³Ø¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×
¡¡ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿KO¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤»¤º¡¢°æ¾å¿Ø±Ä¤¬È¿¾Ê¸ò¤¸¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥µ¥¦¥¸·èÀï¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î12¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÄ©Àï¼Ô¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]