◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権 3回戦・準々決勝(8日、東京体育館)

バレーボールの高校日本一を決める全日本バレーボール高等学校選手権が8日、大会4日目を迎え、女子は3回戦と準々決勝が行われました。

今夏インターハイ女王の金蘭会(大阪)は3回戦で誠英(山口)をストレート勝ちで下すと、迎えた準々決勝では熊本信愛女子(熊本)と対戦。終始主導権を握った金蘭会が2-0で勝利し、準決勝へと駒を進めました。

2大会ぶりの制覇を狙う就実(岡山)は細田学園(埼玉)を2-1で破り、準々決勝に進出。八王子実践(東京)に対して安定した強さを見せ、2-0で勝利を収めました。

4度目の優勝を狙う大阪国際(大阪)は銀河学院(広島)と3回戦で激突。第1セットをを落とすも、その後は2セット連取2-1で勝利しました。文京学院大女子(東京)と対戦した準々決勝は、互いに譲らず終始拮抗した展開となりますが、2-0(25-22、26-24)で競り勝ち、準決勝進出を決めました。

2020年の第72回大会で優勝した東九州龍谷(大分)は、3回戦の対戦相手奈良文化(奈良)を終始圧倒。2セット連取2-0(25-11、25-17)で準々決勝に進出すると、富士見(静岡)との一戦もストレート勝ち。6大会ぶりの制覇に向け、準決勝へ駒を進めました。

ベスト4に進んだ高校はいずれも優勝経験がある強豪校が勝ち上がっています。

▽3回戦結果

金蘭会(大阪)2-0誠英(山口)

熊本信愛女子(熊本)2-0福井工大福井(福井)

八王子実践(東京)2-0横浜隼人(神奈川)

就実(岡山)2-1細田学園(埼玉)

文京学院大女子(東京)2-0富山第一(富山)

大阪国際(大阪)2-1銀河学院(広島)

東九州龍谷(大分)2-0奈良文化(奈良)

富士見(静岡)2-0米沢中央(山形)

▽準々決勝結果金蘭会(大阪)2-0熊本信愛女子(熊本)(25-18、25-11)就実(岡山)2-0八王子実践(東京)(25-16、25-16)大阪国際(大阪)2-0文京学院大女子(東京)(25-22、26-24)東九州龍谷(大分)2-0富士見(静岡)(26-24、25-21)