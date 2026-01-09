トランプ大統領への批判が高まる中、その言動は世界を振り回しています。

■66の国際機関から「脱退」署名

ホワイトハウス（SNSより）

「トランプ大統領はアメリカの利益にならない66の国際機関から脱退するよう指示する大統領令に署名しました」

トランプ大統領が7日に署名したのは、66もの国際機関からアメリカを脱退させるという文書。ホワイトハウスのウェブサイトには、脱退を指示した国際機関がずらり。

脱退を指示した対象のおよそ半数にのぼる31機関は、「国連人口基金」や「国連大学」など、国連に関係するもの。「アメリカ第一主義」のもと、国際協調に背を向ける姿勢をあらためて示しました。

さらに、専門家によりますと、今後もトランプ大統領が批判的な態度を示している人権や多様性などを推進する機関については、脱退を進める可能性があるといいます。

■ベネズエラ情勢めぐり…さらに影響広がる

今月3日、南米・ベネズエラに対し突如として攻撃を行い、マドゥロ大統領を拘束したアメリカ。そのベネズエラ情勢をめぐり、さらに影響が広がっています。

アメリカ国土安全保障省の長官がSNSに投稿したタンカーだ捕の瞬間とみられる映像―。

ベネズエラを出入りしている1隻のタンカーに接近していくヘリコプター。すると、甲板の上に次々と隊員たちが降下していきます。隊員たちは、素早く操舵室などがあるブリッジと思われる場所へ。手には銃のようなものも。この後、船を“制圧”したとみられています。

アメリカ軍などは7日、北大西洋とカリブ海で2隻の石油タンカーをだ捕したと発表。ベネズエラ産の原油を違法に輸送していたことに対する措置で、アメリカメディアによると、1隻はロシア船籍だということです。

レビット報道官

「ベネズエラの“影の船団”の船舶で制裁対象の石油を輸送していた。トランプ政権はそれを許さない」

原油埋蔵量、世界一のベネズエラ。それを狙うアメリカは、ベネズエラの港を出入りする制裁対象の石油タンカーに対し、海上を封鎖する措置をとっています。

トランプ大統領は、ベネズエラの原油をめぐっては、アメリカ側に最大5000万バレルが引き渡されると明かしました。

さらに、ベネズエラが石油売却で得た資金をアメリカに還流させる狙いがあるとみられています。

トランプ大統領（SNSより）

「ベネズエラが新たな石油取引で得る資金で、アメリカ製品のみを購入する方針だと報告を受けた」

■軍事作戦“示唆”コロンビアとの友好ムード演出

一方、ロイター通信によりますと、ベネズエラのカベジョ内相は7日、アメリカ軍の攻撃により100人が死亡したと明らかにしました。また、アメリカ軍の攻撃でマドゥロ大統領は足を負傷、妻は頭部を負傷したとしています。

マドゥロ氏を拘束した作戦後、トランプ大統領が示唆していたのはベネズエラに隣接する南米・コロンビアへの軍事作戦。そのコロンビアでは、トランプ大統領に抗議する人たちのデモが行われていました。

反トランプデモ参加者

「私たちはトランプ大統領に対し、ベネズエラだけでなく、ラテンアメリカ全体に対する侵略主義的な政策に反対することを伝えるために行進します」

コロンビアについて、トランプ大統領は「コロンビアはコカインを製造し、アメリカに売るのが好きな病んだ男が統治している」と厳しく批判していましたが、7日、自身のSNSでコロンビアのペトロ大統領と電話会談したことを明らかにしました。

トランプ大統領（SNSより）

「彼の呼びかけとその口調に感謝し、近い将来、会えるのを楽しみにしている」

ホワイトハウスでの会談を調整しているとして、友好ムードを演出しました。

■対立から一転、友好ムード…理由は？

対立から一転、友好ムードとなった理由について専門家は。

アメリカ政治に詳しい早稲田大学・中林美恵子教授

「アメリカ側からしたら、軍事作戦という大変大きなオペレーションを使わずに、西半球の反米的な国々がアメリカの意見を聞こうとしてくれれば、そんなにありがたいことはない。できればそっちの方向に引っ張りたいという思惑も当然ながらある」

一方、次のベネズエラは自分たちなのでは？ という考えが、反米の国々に広がっている可能性があると指摘します。

アメリカ政治に詳しい早稲田大学・中林美恵子教授

「（コロンビアの）ペトロ大統領からすると、次のマドゥロ大統領にはなりたくない。それにはどうしたらいいかと考えた結果の電話だった可能性が高い」

さらに、トランプ大統領が意欲を示しているのが、アメリカ大陸とヨーロッパの間、北極圏に位置するデンマークの自治領「グリーンランド」の獲得です。面積は日本の6倍ほど、およそ5万7000人が暮らしています。

トランプ大統領は以前からグリーンランドを「購入」したいという発言をしていましたが、最近では軍事行動にも言及。圧力を強めています。

こうした中、アメリカのルビオ国務長官は7日、グリーンランドをめぐり来週、デンマーク側と会談すると明らかにしました。

（1月8日放送『news zero』より）