「広島新人合同自主トレ」（８日、大野練習場）

広島の新人合同自主トレが８日、広島県廿日市市の大野練習場で始まった。ドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝は周囲に流されず、泰然自若たる動きで初日を終えた。オーバーペースは故障にもつながりかねない。内定している１軍の春季キャンプを万全の状態で迎えるために、着実に準備を進める。

黙々と走る姿が印象的だった。練習最後のメニューとなったシャトルランだ。３０メートル、２０メートル、１０メートルの往復が１セットで、基準タイム内での走破が求められたランメニューで斉藤汰は、周囲がどれだけスピードを上げても落としても、ペースを崩さない。新しい環境だからこそ、しっかりと持つ自分の考えを貫き、走り切った。

「（速度を）上げ過ぎず、自分のペースを守りながらっていうところ。一定のペースで走ることは、心がけています」

プロとしての第一歩を踏み出した。球団関係者や多くの報道陣の視線を集め、独特の緊張感の中で、はやる気持ちを抑えるのは簡単ではないはず。それでも計６セットをすべて均等なタイムで終えた。

キャッチボールでも冷静だった。

「感覚的に体が軽い部分があったので、５０％ぐらいの力で、合わす感じで投げました」

年末年始もトレーニングを継続し、肩の仕上がりは万全に近い。ブルペンでの投球練習を開始することも可能な状態にあり、「８０〜１００％ぐらいの腕の振りで、キャッチボールはずっとしてきたから、いつでも入れる準備はできています」と言い切るほどだ。

それでもこの日は時折、小雪が舞うなど寒さが厳しかった上に、練習初日。仕上がりをアピールするのではなく、地に足を着けて腕を振った。どんなときも見せた泰然自若な姿勢に、頼もしさを感じる。

心がけるペース配分を投球に生かす構えだ。亜大時代は先発完投を目標とし、実践した。昨秋の東都大学野球リーグでもリーグトップの４完投。プロへの道を切り開いたのは、高い完投能力もあるからだ。

「９回を投げ切ってきたので。自信を持ってプロの舞台で投げたいし、完投にこだわってやっていく」。カープでも、そのスタイルは不変で「０か１００ではなくて８０ぐらい（の力）をずっと出せるようにやっていきたい」。分業制が主流の世界で、最後までマウンドに立ち続ける決意を言葉にした。

室内練習場で取材を受けている後ろで、今季から先発に転向する栗林、岡本、辻の３人がキャッチボール。ハイペースで調整を続ける栗林の投球は力強く、岡本や辻も軽快な動きを見せていた。

「すごい戦い。まだスタートラインに立てていないので、そこに立ってから自分の良さをアピールしていきたい」。先発６枠を争う激しい戦い。信念を貫き、開幕ローテ入りを勝ち取る。