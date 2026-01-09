中澤裕子、“おかずたっぷり”わが子への曲げわっぱ弁当を披露「凄い」「美味しそう」「ステキなお母さん」
元モーニング娘。の初代リーダーでタレントの中澤裕子（52）が8日、自身のブログを更新。ぎっしりおかずが詰まった手作り弁当を披露した。
【写真】「ステキなお母さん」中澤裕子が披露した“おかずたっぷり”手作りの曲げわっぱ弁当
「今日からお弁当が始まりましたー」とつづり、唐揚げや卵焼きなどがたっぷり入った曲げわっぱ弁当を公開。「いつもの変わり映えしないお弁当です」と謙虚に紹介している。
投稿では「幼稚園の週2から数えてお弁当を作り始めて10年？」と長い“弁当歴”を振り返り、「10年前は、ほんっとに何をどうすれば 何を入れたら良いのか全く分からず 分量も分からないから 蓋を開けたら偏ってたり、、、遠足とか、どうしよどうしよ アタフタしたり、週2のお弁当曜日が苦手でしょうがなかったのが忘れられない」と当時を回想。
続けて「今でも得意ではない。お料理、苦手」と話すも、「けど、昨日の夜、寝るとき『あー、明日からお母さんのお弁当、たのしみー』って、、、なんだよー！嬉しいじゃないかー その言葉で後数年のお弁当作り頑張れちゃうよー」とわが子とのほほ笑ましいやりとりを明かした。
この投稿には、「美味しそう」「お子さん達のお弁当作り凄いです！」「ステキなお母さんですよ 子供達が羨ましいですね」などのコメントが寄せられている。
中澤は2012年4月、IT関連会社の社長と結婚。同年11月に長女（13）、15年5月に長男（10）が誕生している。
