¡Î·§ËÜ¸©¡Ï¾èÌ³°÷¥¤¥ó¥Õ¥ëÁý¤Ç¸ºÊØ¡¡·§ËÜ»ÔÅÅ¡¢10¡Á12Æü¤Ï2³ä¸º
¡¡·§ËÜ»ÔÅÅ¤Î¾èÌ³°÷¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¼Ô¤¬Áý¤¨¡¢±¿¹Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í°÷¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¸òÄÌ¶É¤Ï3Ï¢µÙ¤È¤Ê¤ë10¡Á12Æü¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê2³ä¸ºÊØ¤¹¤ë¡£13Æü¤«¤é¤ÏÄÌ¾ï±¿¹Ô¤ÎÍ½Äê¤À¤¬¡¢´¶À÷¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£Æ±¶É¤Ï¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ÄÌ¾ï±¿¹Ô¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶À÷ËÉ»ßÂÐºö¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5Æü¤´¤í¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë´¶À÷¼Ô¤¬Áý²Ã¡£7Æü¸½ºß¡¢±¿Å¾»Î¤È¼Ö¾¸¤Î¾èÌ³°÷89¿Í¤Î¤¦¤Á10¿Í¤¬½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ØÎá¤ä¥·¥Õ¥ÈºîÀ®¤òÃ´Åö¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ±¿Å¾¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë´ÆÆÄ¿¦3¿Í¤âØí´µ¡Ê¤ê¤«¤ó¡Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡10Æü¤ÏÄÌ¾ï¤Î380ÊØ¤ò80ÊØ¸º¤é¤·¤Æ300ÊØ¤Ç¡¢11¡¢12¤ÎÎ¾Æü¤Ï379ÊØ¤ò79ÊØ¸º¤Î300ÊØ¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¡£ÆÃÊÌ¥À¥¤¥ä¤Î»þ¹ïÉ½¤Ï¸òÄÌ¶É¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¡¢ÅÅÄä·Ç¼¨¤Ç¤â°ÆÆâ¤¹¤ë¡£¡ÊÆ£ºê¿¿Æó¡Ë
