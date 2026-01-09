被爆者から体験を聞き取って、代わりに後世に語り継ぐ長崎市の「家族・交流証言者事業」で、平和推進協会元事務局長の高比良則安さん（68）＝長崎市＝が8日、語り部として初めての講話に挑んだ。6歳で被爆した池田道明さん（86）の体験を話し、「原子雲の下で何が起こったのかを知ってほしい」と訴えた。

高比良さんは入市被爆した両親を持つ被爆2世だが、生前に被爆体験の話を聞いたことはなかった。市職員として原爆被爆対策部などに所属し、定年退職後に平和推進協会事務局長や国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館長を歴任。「これまで多くの被爆者や被爆体験者と話し、1万人以上の被爆体験記を読んできた」と振り返る。その経験を生かしたいと、館長を退任後に語り部を志した。

高比良さんが体験を受け継いだ池田さんは、爆心地から700メートルの長崎医科大学付属医院（現在の長崎大学病院）で被爆した。高比良さんは、池田さんが被爆後に坂本町から金比羅山の神社まで歩いて避難したことを紹介。池田さんの子ども時代の愛称を交えながら「山道は今でも険しい。6歳のみっちゃんが1人で上るのは大変だったと思う」などと話した。

翌日に母親がいる病院まで戻る道中に見た凄惨（せいさん）な光景や、池田さんの友人が原爆孤児となり離れ離れになったことも説明し、「戦争は二度と繰り返してはならない」と力を込めた。

初講話を終えた高比良さんは「池田さんになることはできないが、寄り添いながら思いを少しでも代弁できればと思う」と話した。（高平路子）