80年余り続いた戦後の国際秩序が大きく揺らいでいる。揺さぶる側の中心にいるのは米国、中国の二大大国である。

米国のトランプ政権は自国第一への傾斜を強め、多国間協調に背を向けたままだ。年明け早々にベネズエラの政権転覆を図り、独断で軍事攻撃に踏み切った。

民主主義国に共通する法の支配を尊重する姿勢も疑わしく、近視眼的な利益にとらわれて専制主義的な中国やロシアに接近する。

この情勢下で高市早苗首相が唱える「世界の真ん中で咲き誇る日本外交」は何を目指すべきか。

分断を深める国際社会の結束に努め、安定へ導くことこそ、平和国家に求められる外交である。

■注目される中間選挙

2026年も世界がトランプ政権に振り回される年になろう。

最も注目されるのは11月の米中間選挙だ。現在の連邦議会は上院と下院で共和党が過半数を占め、トランプ大統領は政権を安定して運営できる。

中間選挙は上院の約3分の1、下院の全議席が改選となる。共和党が過半数を維持すれば、トランプ氏は残りの任期約2年間も思い切った政策が展開できる。

トランプ氏は中間選挙に勝利して、28年の大統領選まで影響力を保持したい考えだが、風向きはあまり良くない。

物価高を招いた経済政策への批判もあり、支持率は低下傾向だ。昨年のニューヨーク市長選などで共和党は民主党に手痛い敗北を喫している。危機感を抱くトランプ氏が、有権者の歓心を買うために自国優先の政策を新たに打ち出す可能性がある。

目が離せないのは4月のトランプ氏の訪中だ。トランプ氏は米国産農産物を中国に大量に買ってもらい、農業地帯の票獲得を狙っているとの指摘がある。

トランプ氏は最近、中国に対して融和姿勢を強めている。両国の緊張緩和は歓迎したい。

ただし、トランプ氏が自国の経済的利益に目を奪われ、中国の専制的な行動に口をつぐむのではないかと懸念も伴う。

二大大国は新たな国際秩序を主導するのか。米中関係は、日中関係やアジアの安全保障にも重大な影響を及ぼす。日本は韓国などと連携し、アジアの平和と安定のために協調を保つことをトランプ政権に働きかける必要がある。

■関係改善の糸口探れ

高市政権の重要課題は日中関係の正常化だ。台湾有事を巡る首相の発言をきっかけに両国の関係は急激に悪化している。

慎重さを欠く発言は外交経験の乏しさを露呈した。そうみられても仕方がない。

中国政府は反発し、レアアース（希土類）を含む軍民両用品の輸出規制を強化するなど、日本に経済的打撃を与えようとしている。自衛隊機が中国軍機からレーダー照射を受ける事態も起きた。

こうした状況でトランプ大統領は対中批判を控えている。

日中関係の改善は容易でない。首相は発言の真意や政府方針を詳しく中国側に説明すべきだ。対立をこれ以上激化させないためには対話を重ねるほかない。

首相は「首脳間を含め、あらゆるレベルでの対話はオープンだ」と述べている。その言葉通りに対話の糸口を探るべきだ。

11月に中国・深圳で開かれるアジア太平洋経済協力会議（APEC）は、首脳会談の可能性がある重要な機会だ。対話の再開に向けて動いてほしい。

日本には核兵器なき世界への先導役も期待されている。

米ロ間に唯一残る核軍縮合意、新戦略兵器削減条約（新START）が2月で失効する。世界で核使用の脅威が高まる中、4〜5月には核拡散防止条約（NPT）再検討会議が開かれる。唯一の戦争被爆国として、積極的な外交で核軍縮に貢献してほしい。

年末ごろには次の国連事務総長が決まる。国連が世界の平和と安定を保つ機能を回復するように、新興国など多くの国と手を携えることも日本の役割だ。