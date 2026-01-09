◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

復路を終えると、他チームの選手同士の交流もみられる箱根駅伝。その難しさについて話していたのが、工藤慎作選手（早稲田大3年）と野中恒亨選手（國學院大3年）でした。

今大会は注目選手となっていた2人。”山の名探偵“の愛称を持つ工藤選手は5区。チーム屈指のスピードランナーである野中選手は3区を出走。共に区間3位と上位の走りを見せたものの、目標としていた区間賞には届かず。野中選手はチームの順位を大きく上げることはできず、工藤選手は中央大を抜きトップに立つも、黒田朝日選手（青山学院大4年）に残り2キロ過ぎに逆転を許し往路2位。悔しさをかみしめる大会となりました。

2人は「ムズイっすね箱根」「レベルが高い…」などしみじみと語り合います。大学は違えど痛いくらい気持ちが分かる工藤選手は「今回は我々の日じゃなかった」と一言。この言葉に「かっこいいな！」と野中選手は工藤選手の肩をたたき笑顔。2人とも来年は最上級の4年生。箱根駅伝ラストイヤーでどんな走りを見せてくれるか期待がかかります。