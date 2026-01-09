佐野勇斗がドハマり中…“大先輩”ベテラン女優のSNSとは「よく見させていただいて…」
俳優の佐野勇斗が8日、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』(1月8日スタート 毎週木曜21:00〜)の記者会見に登壇。最近ハマっていることを明かした。
佐野勇斗
俳優として様々な作品に出演したほか、M!LKとしても『NHK紅白歌合戦』初出場を果たすなど、昨年は幅広い分野での活躍が目立った佐野。
2026年の抱負について聞かれると、「僕、最近大地(真央)さんのインスタグラムを見ることにハマっていて……」と切り出し、「よく見させていただいているんですけど、すごくおいしそうなお食事をされていて! お店を聞かせていただいたりもしているんですが、(今年の抱負は)この(『おコメの女』)メンバーで大地さんおすすめのお店に行くこと!」と宣言した。
自身のSNSに佐野がハマっていることを知った大地は、「えぇっ!?」と驚きの声を上げつつ、佐野が掲げた抱負について「それ、今年の抱負……?」とツッコみを入れ、笑いを誘っていた。
会見には佐野、大地のほか松嶋菜々子、長濱ねる、高橋克実も登壇した。
