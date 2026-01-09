ドル円は１５６円台後半 一時１５７円台を回復＝ＮＹ為替 ドル円は１５６円台後半 一時１５７円台を回復＝ＮＹ為替

ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５６円台後半での推移。ＮＹ時間に入ってドル高が強まり、ドル円も一時１５７円台を回復する場面が見られた。この日発表の米経済指標で貿易赤字が予想を大きく下回ったことや、米新規失業保険申請件数も予想を下回った。ＦＲＢが早期の利下げに動く必要性がないことが示されたことが、ドル高の反応に繋がっている模様。



ただ、ＦＲＢの金融政策への見方に概ね変化はない。今月のＦＯＭＣは据え置き、次回の利下げは４月か６月、９月までにもう１回、そして、年内計２回か３回の利下げの織り込みで変わらず。



市場は明日に注目している。米雇用統計の発表もさることながら、最高裁が金曜日にトランプ関税の合法性に反対する判断を下す可能性が出ている。その場合、ドルは下落するリスクがあるとの指摘も出ている。ただ、その場合でもトランプ政権は代替策を出すと見られ、影響は限定的とも見られている。



そして、米雇用統計だが、非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は７万人増、失業率は４．５％への低下が見込まれている。失業率が予想通りの数字であれば、昨年後半に３回の連続利下げを実施したＦＲＢが利下げを急ぐ必要性はないと見られている。今月のＦＯＭＣは据え置き見通しで確定させる可能性もある。ただ、上記の短期金融市場の織り込みに変化はないものと思われる。その場合、ドル高の反応も期待されそうだが、持続的な方向感が出るかは未知数。



