【経済指標】

【米国】

＊米貿易収支（10月）22:30

結果 -249億ドル

予想 -587億ドル 前回 -481億ドル（-528億ドルから修正）



＊米新規失業保険申請件数（1月3日週）22:30

結果 20.8万人

予想 21.2万人 前回 20.0万人（19.9万人から修正）



＊米非農業部門労働生産性（第3四半期・速報値） 22:30

結果 4.9％

予想 5.0％ 前回 4.1％（3.3％から修正）（前期比年率）



＊単位労働コスト(第3四半期・速報値）

結果 -1.9％

予想 -0.1％ 前回 -2.9％（1.0％から修正）（前期比年率）



【カナダ】

＊国際商品貿易（10月）22:30

結果 -5.8億カナダドル

予想 -15.0億カナダドル 前回 2.4億カナダドル（1.5億カナダドルから修正）



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

・次期ＦＲＢ議長を決断したと表明。

・ＦＲＢ人事について誰とも話していない。



＊ミランＦＲＢ理事

・労働市場を下支えするため、今年は計１．５０％ポイントの利下げが必要。

・基調インフレは約２．３％で推移している可能性が高い。

・ＦＲＢには追加利下げの余地がある。

・インフレを引き起こすことなく就業可能な失業者が約１００万人いる。

・雇用の改善余地が依然として大きい。



＊１０月の米消費者の１年先インフレ期待が低下

ＮＹ連銀の調査によると、１０月の米消費者の１年先インフレ期待は３．２４％と、前月の３．３８％から低下した。低下は６月以来。



＊トランプ大統領、ダボス会議前後にＦＲＢ人事を決定か

（ベッセント財務長官の発言）

・トランプ大統領はダボス会議直前か直後にＦＲＢ人事を決定する可能性。

（今年のダボス会議は１月１９日から２３日）

・パウエル議長の後任候補は依然４名。

・リック・リーダー氏との面談はまだ実施していない。

