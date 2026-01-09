ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは１０日、３戦全勝で首位を走る埼玉とアウェーで対戦する。８日は静岡・磐田市内で公開練習。メンバーが発表され、日本代表にも選ばれたＳＯサム・グリーンが今季初出場する。

１勝２敗で現在７位と、開幕ダッシュに失敗したレヴズにとって負けられない大事な一戦。藤井雄一郎監督が「ここに合わせてきた」と言うように、開幕戦で負傷交代したフィジー代表ＣＴＢセミ・ラドラドラが復帰。第２節・ＢＬ東京戦で負傷したロックのジャスティン・サングスターも先発に名を連ねた。

やはり昨年１１月の日本代表の欧州遠征で負傷し、これが復帰戦となるグリーンは「この仲間と一緒に戦えることにワクワクしている。重要な試合になることは、みんな理解している」と気を引き締め直した。

日本代表の活動では、チーム内で「同じ絵を見ること」の大事さを再確認。仲間たちとコミュニケーションを取ることを重視した。エディー・ジョーンズ監督とも話し合った。「レヴズとは違うラグビー。新しい経験で楽しかった」

豪州時代に同じ高校だったジャック・コーネルセンら、埼玉にも日本代表がズラリ。強敵だが「自分たちにフォーカスして、プランに沿った戦いをする」。桜のジャージーという新たな経験を経て成長した司令塔が、レヴズを引っ張る。